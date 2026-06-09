Contra el tiempo: tiene parálisis cerebral y necesita urgente juntar el dinero para su tratamiento

Se trata de Nicolás, un niño de Adrogué. Tiene turno para realizar un nuevo procedimiento en México que le permitiría lograr mayor autonomía para caminar y comer y mejorar su motricidad. ¿Cómo ayudar?

Nicolás sufrió una mala praxis durante el parto que le provocó parálisis cerebral y Síndrome de West. Hoy, una nueva alternativa terapéutica abre una esperanza para mejorar su calidad de vida, pero su familia necesita reunir fondos para acceder a un tratamiento en México.

¿Cómo es?

Se trata de una máquina llamada CYTOTRON. Esta tecnología podría favorecer la regeneración de conexiones neuronales y permitir importantes avances en su desarrollo, como mejoras en la motricidad, una reducción de las crisis epilépticas y de la medicación diaria que debe tomar.

Otra de los cambios que tendría en su vida son que mantendrían la expectativa de que pueda lograr mayor autonomía para caminar, comer y comunicarse.

“La conocí a través de la película "Los dos hemisferios de Lucca". Una mamá que aparece ahí logró llevar esta máquina a México y, gracias a eso, todas las familias como la nuestra tenemos esta oportunidad”, relató Estefanía, madre de Nicolás, a www.deBrown.com.ar.

La vecina de Adrogué consiguió un turno para que su hijo pueda realizar el tratamiento, pero el costo es de 30 mil dólares, una suma imposible de afrontar para la familia sin ayuda. Por ese motivo, lanzó una campaña solidaria y solicitó a la colaboración de la comunidad.

“Tengo hasta este viernes para entregar los primeros 10 mil dólares”, explicó, ya que, si bien la están esperando, es consiente de que “mucha más gente está en la lista de espera para ser atendida”.

En ese sentido, Estefanía señaló que los profesionales que evaluaron el caso le transmitieron expectativas favorables, debido a que Nicolás tuvo una gestación sin complicaciones. Tiene previsto viajar el 23 de agosto a Monterrey, pero precisan juntar con urgencia el monto inicial.

“Es mucho dinero, pero 30 mil dólares para cambiarle la vida a una persona no es nada. Si entre todos nos unimos, podemos hacer algo único por un niño que está en esta condición por culpa de un médico que no hizo las cosas que tenía que hacer”, expresó.

¿Cómo ayudar?

La ONG Compromiso Ciudadano, liderada por Mario Fuentes, colabora con la difusión del caso. Hasta el momento, la campaña logró reunir cerca de 2 mil dólares. Quienes deseen colaborar para alcanzar lo restante, pueden hacerlo a:

Alias : unidosxnico

: unidosxnico Titular : Estefanía Zalazar

: Estefanía Zalazar Banco Provincia

“Es una esperanza tan grande. El sueño de poder verlo comer con sus manos unos fideos con tuco y ensuciarse todo”, concluyó la madre de Nicolás a este medio.