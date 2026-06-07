Cosplay, shows e intercambio de figuritas en una edición mundialista de “Paf! Comics”

La jornada se llevará adelante en Don Orione. ¿Cuándo será?

Con la Copa del Mundo cada vez más cerca, Don Orione comenzará a vivir la pasión futbolera con una edición mundialista de “Paf! Comics”. La jornada, teñida de celeste y blanco, combinará lo mejor de la cultura pop con cosplay, actividades y shows para toda la familia.

¿Cuándo y dónde?

La propuesta se llevará adelante el domingo 14 de junio, a partir del mediodía. Tendrá como escenario la Casa de la Cultura Luis Sandrini, ubicada en la avenida Eva Perón 1948. La entrada será libre y gratuita.

Esta edición mundialista de “Paf! Comics” contará con la participación de dibujantes, espacios dedicados a universos del cine y las series y una gran variedad de cosplayers para capturar las mejores fotos. Además, quienes se acerquen podrán disfrutar de distintos shows en vivo.

Como parte de las actividades especiales, también se llevará a cabo un intercambio de figuritas. Una propuesta pensada para que los vecinos puedan completar el tan aclamado álbum de la Copa Mundial.

“Te esperamos en la Casa de la Cultura Luis Sandrini para vivir una jornada única donde el fútbol se encuentra con la cultura pop, los cómics y el animé”, afirmaron desde la Comuna.