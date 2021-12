De San Martín a Europa: Chiapparo seguirá su carrera en España

Compartir en:

martes 21 de diciembre del 2021

El mediocampista tendrá su primera experiencia en el fútbol del viejo continente. "Espero estar a la altura y cumplir las expectativas", sostuvo a De Brown.

No había duda que después de dos años jugando en un nivel extraordinario, Lucas Chiapparo iba a dar el salto que su carrera estaba necesitando. Si bien había rumores que dejaría San Martín de Burzaco para emigrar a otro club argentino, el de Don Orione viajará a Europa.

En los próximos días se sumará al plantel de Manchego Ciudad Real, equipo que milita en al Tercera División de España. Su llegada se dio gracias a la intervención de Daniel Stechina, actual Director Deportivo de la institución deportiva del viejo continente y ex DT del "Azul".

"Voy a extrañar a la gente del club, a los compañeros y a la familia. Va a ser duro, pero se que me van a estar apoyando siempre y me voy tranquilo. Si bien en lo colectivo los objetivos no se cumplieron, en lo individual fue positivo y pude tener un torneo regular, con goles y buenos partidos", analizó el mediocampista en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Lo esperan con los brazos abiertos

El Manchego es una institución que se ubica a mitad de tabla, pero todas las temporadas renueva las ilusiones de pelear por el ascenso. El torneo es similar al de la Primera C y el objetivo es clasificar al Reducido en busca del gran paso a la Segunda.

"Hablé con el DT, espera mucho de mí y hay mucha ilusión sobre mi llegada. Espero estar a la altura y cumplir las expectativas", auguró el browniano que compartirá plantel con Ignacio Prietto y Pablo Schimitt, otros dos argentinos.

Una gran oportunidad

El ascenso de España será el país donde formará sus primeras armas en el fútbol europeo. Sin embargo, también puede ser el trampolín que Chiapparo necesita para brillar en una institución de mayor calibre y protagonismo en el plano internacional.

"Si me va bien, es probable que esté mucho tiempo allá. Eso lo tengo que construir desde ahora, adaptándome rápido y haciendo las cosas bien para poder crecer en lo futbolístico", explicó.