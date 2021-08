Denuncian que una niña fue abusada en una escuela de Calzada

Compartir en:

martes 3 de agosto del 2021

El ataque habría ocurrido en la Primaria N°25. La menor tiene 6 años. “Ella me dio detalles de la persona. No sabe quién es, pero ya la había visto antes ahí”, contó su mamá a De Brown. La denuncia fue radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Burzaco.

Una vecina de Rafael Calzada denuncia que su hija de 6 años fue abusada en el patio de su escuela. La menor está en primer grado e indicaron que al momento del ataque se encontraba en el recreo. Exigen que la Justicia avance y esclarezca lo que sucedió aquel día.

¿Qué pasó?

La pequeña asistía a la EP N°25 “John F. Kennedy”, ubicada en Capilla del Señor y Arturo Ilia. “En el patio hay un paredón con dibujos. Mi hija me dijo que el hombre la llamó y la llevó a atrás de ese lugar que está conectado con la secundaria. En teoría ese espacio está siempre cerrado. La nena me dio detalles de la persona, no sabe quién es, pero ya lo había visto antes ahí”, detalló Paula Rosales en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Su madre cree que el hecho podría haber sucedido entre 5 y el 8 de julio. “Estimo que todo ocurrió en la semana previa a las vacaciones de invierno porque en esos días ella comenzó a tener actitudes raras dentro del hogar y en el colegio. Tuvo un cambio brusco. La docente le llamaba la atención todos los días porque no quería copiar, no quería participar, no quería hacer nada”, reconoció.

Y agregó: “Le comuniqué lo que pasó a los padres del curso y la cambié de colegio porque todos están expuestos a un abusador. Esto no lo sabe toda la institución. No conocemos si fue la única. Estas personas son patológicas y no lo hacen una sola vez”.

¿Qué dice el establecimiento?

Según detalló Paula, mantuvo dos reuniones con autoridades escolares. “Nos reunimos con la directora, el personal y la psicopedagoga. Ellos dicen que les resulta imposible que eso haya pasado. Por teléfono, antes de encontrarnos, además me explicaron que tenían que ver el contexto social en que la nena vive. Ella no podría haber trasladado jamás una situación tal, fue muy puntual en todo lo que contó”.

“Me enteré después por los padres que el personal masculino no va a ir por dos semanas hasta que todo se aclare. Esto no se va a resolver en ese tiempo. En el mientras tanto, los chicos siguen yendo. Esa no es la solución. Hay madres que no mandan a sus hijos”, agrego la madre de la menor.

La denuncia

Fue radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Burzaco. Aguardan que el expediente sea derivado a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 9, especializada en Delitos Sexuales. “Estoy a la espera que todo avance y que le realicen una Cámara Gesell o una evaluación psicológica”, aseguró Paula.