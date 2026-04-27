Desbarataron un búnker de droga en San José: un detenido

Identificaron el lugar gracias a tareas de investigación y denuncias de vecinos. Los detalles.

La Policía Bonaerense desbarató en las últimas horas un punto de comercialización en San José. Durante el operativo, detuvo a un hombre con dosis de pasta base.

¿Cómo fue?

A raíz de tareas de investigación, los efectivos establecieron que funcionaba un lugar vinculado a la venta de drogas en la intersección de Mitre y Benteveo. Además, vecinos denunciaron que el aprehendido realizaba disparos al aire de manera frecuente, generando malestar en la zona.

En ese marco, el personal de la Comisaría Tercera de San José concretó la detención del involucrado, de 34 años. En su poder tenía 18 envoltorios de papel glasé con pasta base (4,8 gramos), $25.000 en efectivo y un teléfono celular.

Además, fueron identificados un hombre y una mujer, ambos de 32 años. Interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°14 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo de la Dra. Cebalo.

En ese contexto, Mariano Cascallares afirmó: “Desde el Municipio vamos a continuar sumando herramientas para la prevención cuidando a nuestros vecinos brownianos".