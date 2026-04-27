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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2674
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POLÍTICA
lunes 27 de abril de 2026

Suben los colectivos en el AMBA desde mayo: ¿A cuánto se irá el boleto?


El aumento impactará este viernes. Será tanto para líneas que transitan por el territorio bonaerenses como porteño. Conocé el nuevo cuadro tarifario.

A partir de este viernes, 1° de mayo, viajar en colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires será más caro. El ajuste trepará al 5,4%, en sintonía con la evolución de la inflación.

 

La grilla

Con esta actualización, el boleto mínimo de las líneas que operan la provincia de Buenos Aires ascenderá a $918,35. En tanto, en la Ciudad pasará a costar $753,86.

El incremento responde al mecanismo vigente de actualización tarifaria, que toma como referencia el índice de inflación más reciente, en este caso, el de marzo, que fue del 3,4%, y le suma un 2% adicional.

De esta manera, desde mayo, los colectivos bonaerenses aplicarán el siguiente cuadro tarifario:

  • El boleto mínimo (entre 0 y 3 km): pasará de $871,30 a $918,35;
  • Tramo de 3 a 6 km: de $970,63 a $1023,04;
  • De 6 a 12 km: de $1045,40 a $1101,85;
  • De 12 a 27 km: $1180,73.
  • Más de 27 km: $1259,07.

 

En CABA

Los colectivos también subirán 5,4%. Los nuevos valores para viajar desde este viernes, 1° de mayo, en las unidades que circulan en el territorio porteño serán:

  • El boleto mínimo: pasará de $715,24 a $753,86.
  • Recorrido de 3 a 6 km: $837,66.
  • De 6 a 12 km: $902,19.
  • De 12 a 27 km: $966,77.

Las 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de CABA son: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Por su parte, el subte también aumentará el 5,4%. Desde el 1 de mayo, pasará de $1414 a $1490,36.

 

 

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