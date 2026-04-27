Brown volvió a ganar de local, San Martín se trajo un punto y Claypole estiró su buen momento

El "Tricolor" derrotó 2-1 a Villa San Carlos, el "Azul" igualó 1-1 con Armenio y el "Tambero" superó 2-0 a Fénix. Los partidos.

Los clubes del distrito tuvieron nuevamente acción este fin de semana en sus respectivas categorías. Brown de Adrogué volvió a sonreír y venció 2-1 a Villa San Carlos; mientras que San Martín de Burzaco repartió puntos de visitante: 1-1 con Armenio. Claypole, en tanto, ganó 2-0 ante Fénix y quedó a tiro de los punteros.

Festejo en casa

Se hizo esperar pero finalmente llegó: el “Tricolor” conquistó su primera victoria en la temporada en el Arandilla. Con Bruno Báez como figura, abrazó un triunfo tan necesario como liberador, que lo sacó de la zona de descenso y lo acercó a la ilusión del Reducido.

El local insinuó dominio con la pelota, pero el juego parecía resistirse a las emociones. En la primera mitad, Villa San Carlos tuvo la más clara cuando Juan Cruz Villagra quedó solo tras una presión alta y remató sin fuerzas a las manos de Sebastián Giovini.

Cuando bajaba el telón de la etapa inicial, Brown sacó provecho del último tiro de esquina. Luego de un despeje, Tomás Patrizio intentó un disparo que cayó en Carlos Aguirre, quien la tocó con el revés del pie y habilitó a Báez que sólo tuvo que empujarla con el arco vacío.

La visita se animó más en el complemento. Mauro Plastino avisó con un cabezazo que rozó el poste. Sin embargo, en los espacios que dejó ese atrevimiento, el “Tricolor” encontró un aire. Octavio Padovani estuvo cerca de ampliar la diferencia con una buena acción individual.

La tranquilidad llegó a los 76 minutos, otra vez con la firma de Báez. Un cabezazo potente de Agustín González sacudió el palo y, en el rebote, el goleador no dudó. El 2-0 trajo alivio en los hinchas locales.

Rodrigo Salinas, a los 81', acortó la distancia con un tiro libre ejecutado a la perfección, aunque se trató sólo de un susto y Brown volvió a la victoria ante su público. Así, alcanzó las 13 unidades y quedó a cuatro de la zona de Reducido.

No pudo afuera

San Martín de Burzaco buscaba dejar atrás las dos caídas en fila, pero estuvo lejos de su mejor versión y terminó repartiendo puntos como visitante. Con este resultado, no sólo estiró a cuatro su racha sin triunfos, sino que además salió de la zona de pelea por el segundo ascenso.

El encuentro fue cerrado y con mucho roce, con escasas situaciones de gol en ambos arcos. El “Azul” insinuó con remate desviado de Sergio Modón y un disparo de Emanuel Zagert que controló sin inconvenientes el arquero local.

Cuando parecía que el primer tiempo se apagaba sin emociones, Armenio golpeó a los 43 minutos. Un pase a la espalda de la defensa dejó a Tiziano Suárez al frente, quien manejó el contraataque con claridad y asistió a Jonathan Herrera para que sólo tuviera que empujarla.

Sin embargo, la respuesta de San Martín llegó de inmediato. En tiempo agregado, a los 46', Ignacio Serpa ganó en lo alto y conectó un firme cabezazo para marcar el 1-1, un empate acorde a lo que había mostrado el desarrollo.

El complemento mantuvo la misma tónica: un juego friccionado y escasas llegadas. Así, el reparto de puntos terminó siendo inevitable. El conjunto de Burzaco alcanzó las 15 unidades, ubicándose en el décimo puesto y a dos de la zona de Reducido.

Sigue imparable

Claypole atraviesa su mejor momento en la temporada y volvió a ratificar su intención de ser protagonista en la Primera C. Por la 9° fecha, consiguió una valiosa victoria como visitante, extendió a seis su racha sin derrotas y se subió al podio de la Zona B.

Tras un inicio parejo, el “Tambero” fue imponiendo condiciones. Se mostró más ordenado, controló los avances del rival y buscó lastimar en campo contrario. La primera mitad tuvo polémica, tras un claro penal sobre Sergio Acosta que el árbitro decidió no sancionar.

En el complemento, la diferencia llegó recién a los 74 minutos. Luego de una buena jugada colectiva, con varios toques precisos, Axel Paiva envió un centro que Tomás Luján transformó en gol con un certero cabezazo.

Con la desventaja, Fénix adelantó sus líneas y dejó espacios en el fondo. Claypole no lo desaprovechó: tras un despeje en un tiro de esquina, un error defensivo dejó a Paiva mano a mano con el arquero y definió para liquidar el encuentro.

De esta manera, el equipo de Roque Drago alcanzó los 15 puntos y está tercero en la Zona B, a una unidad de los líderes Lamadrid y Leones de Rosario.