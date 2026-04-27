Triple choque en Burzaco: un auto terminó incrustado contra un poste

No se reportaron heridos, solo daños materiales. Toda la información.

Un impactante siniestro vial involucró a tres vehículos en Burzaco. A raíz del impacto, uno de los rodados perdió el control y terminó estrellado contra un poste del tendido de cables.

¿Qué pasó?

El hecho se registró el pasado sábado, 25 de abril, sobre la avenida Monteverde a la altura de Guido Spano. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, solo se registraron daños materiales.

En el lugar, trabajó Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, junto al servicio de emergencias médicas local. Además, colaboraron personal de Defensa Civil y efectivos policiales, quienes llevaron adelante tareas de asistencia y prevención para garantizar la seguridad en la zona.