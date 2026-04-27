Lun, 27/04/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2674
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
SOCIEDAD
lunes 27 de abril de 2026

Triple choque en Burzaco: un auto terminó incrustado contra un poste


No se reportaron heridos, solo daños materiales. Toda la información.

Imágenes: Bomberos Voluntarios de Almirante Brown

Un impactante siniestro vial involucró a tres vehículos en Burzaco. A raíz del impacto, uno de los rodados perdió el control y terminó estrellado contra un poste del tendido de cables.

 

¿Qué pasó?

El hecho se registró el pasado sábado, 25 de abril, sobre la avenida Monteverde a la altura de Guido Spano. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, solo se registraron daños materiales.

En el lugar, trabajó Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, junto al servicio de emergencias médicas local. Además, colaboraron personal de Defensa Civil y efectivos policiales, quienes llevaron adelante tareas de asistencia y prevención para garantizar la seguridad en la zona.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram