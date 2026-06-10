Detuvieron al jefe de Bomberos de Glew por dispararle a un empleado

Ocurrió en un taller mecánico de Guernica. Desde la institución browniana se desvincularon del hecho. “Venimos remándola y esto es un golpe fuertísimo. No tenemos nada que ver”, lamentaron. Los detalles.

El Cuerpo de Bomberos de Glew atraviesa una dramática situación. Es que Daniel Lescano, el jefe de la entidad, está acusado de dispararle en la cabeza a un empleado. Este trabajaba en el taller mecánico que tenía de forma particular en Guernica.

Sobre el hecho

Ocurrió el lunes al mediodía. Según pudo averiguar www.deBrown.com.ar, la víctima habría sido echada tiempo atrás porque el agresor lo había acusado de robo. Sin embargo, le dio una nueva oportunidad.

Por motivos que aún se están esclareciendo, discutieron, ambos habrían forcejado y Lescano terminó disparándole en la cabeza. Acto siguiente, lo trasladó en su vehículo al hospital de Guernica.

Más tarde, el agresor se entregó a las autoridades. En tanto, el herido permanece internado en el hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner Cañuelas. Allí ya fue intervenido dos veces.

Comunicado

En diálogo con este medio, lamentaron esta situación y aclararon que “la institución no tiene nada que ver”. “Venimos remándola y esto es un golpe fuertísimo”, afirmaron y confesaron que hasta la gente “los ataca” en las redes sociales.

A la par, lanzaron un comunicado. “Los hechos de público conocimiento en los que se encuentra involucrado un integrante de esta Institución corresponden a una situación ocurrida fuera del ámbito bomberil, en circunstancias ajenas al servicio y al ejercicio de sus funciones dentro de la Asociación”, resaltaron.

Por otro lado, indicaron: “expresamos nuestro respeto por el debido proceso y el principio de presunción de inocencia que asiste a toda persona, evitando emitir opiniones que puedan interferir en las actuaciones en curso”; en tanto reafirmaron su compromiso con el servicio a la comunidad.