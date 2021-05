Durísimo: se conoció la sanción de la pelea entre San Martín y Berazategui

Compartir en:

viernes 7 de mayo del 2021

Los jugadores de Burzaco fueron los más castigados. Ruefli, David, Benavente y Perdiechizi estarán un largo tiempo afuera de las canchas. ¿Hubo una injusticia? Mirá el video detallado.



Después de dos semanas de la batalla campal que protagonizaron los planteles de San Martín y Berazategui, el Tribunal de Disciplina se expidió y decidió sancionar duramente a quienes estuvieron implicados en el hecho. Sin embargo, hay acciones publicadas en el Boletín Oficial que no coinciden con lo sucedió en la pelea.

Tanto Alán Ruefli como Gastón David deberán cumplir tres partidos de suspensión. Ambos estuvieron en el centro de la acción y se los observa repartiendo golpes. En cuanto al técnico Ariel Perdiechizi tendrá que sentarse en la platea por cinco encuentros. En el "Naranja", fueron castigados Lucas y Vélez (3), Maya (5) y Gargiulo (4).

¿Qué pasó con Nahuel Benavente?

Recibió la máxima de seis fechas, lo cual generó malestar en la institución browniana. Es que el comunicado asegura que el defensor "participa en gresca generalizada aplicando violenta patada voladora al utilero adversario" y las imágenes demuestran lo contrario.

Si bien en el video se lo puede apreciar conectando un golpe, no es él la persona que se detalla en el informe, sino el entrenador de arqueros que ya renunció a su cargo. El club tiene tiempo de protestar hasta el martes 11 de mayo.

"La verdad es increíble, no se entiende. Esperemos que la apelación haga que se den cuenta que no hice lo que se puso en la sanción", lamentó el ex Cambaceres en diálogo con www.deBrown.com.ar.

