El adiós de un ídolo: "Pitu" Romero no continuará en Claypole 

Compartir en:

viernes 9 de julio del 2021

El arquero confirmó que su ciclo en el "Tambero" está terminado y buscará minutos en otra institución. Volvió en 2017 con el sueño de ascender a la Primera C y lo consiguió. Su historia.

* Imagen: Fran Rodríguez Fotografía

Después de haber luchado por un sueño y haber pasado años de mucho sufrimiento con el buzo de Claypole, finalmente Leandro Romero confirmó que no continuará siendo parte del plantel. El ídolo no tuvo minutos en el último semestre y decidió partir para recuperar rodaje.

El "Pitu" arribó en 2017 con el objetivo de conseguir el tan ansiado pasaje a la Primera C, pero debió padecer más de la cuenta. Esa temporada no fue la mejor y el equipo peleó para no desafiliar. Tiempo después, en enero de 2021 y de la mano de Roque Drago, terminó siendo el arquero del ascenso en la infartante final ante Liniers.

Sin embargo, ya en la cuarta categoría del fútbol argentino, no pudo tener el protagonismo deseado. Tapado por Tahiel Alegre y Thiago Libares, directamente no fue parte del once titular en ninguna oportunidad y hasta quedó afuera del banco de suplentes en el histórico partido de Copa Argentina ante Boca Juniors.

"Gracias Claypole por tantos años, tanto sufrimiento y tantas alegrías. Me voy con lo más lindo que es verlo en otra categoría. Hoy tengo que seguir mi camino y volver a buscar esa continuidad que necesita un arquero. Gracias a todos por el apoyo y la confianza que tuvieron siempre conmigo", escribió en sus redes sociales.

Lo lleva en la piel

Tras el ascenso, Romero pasó por la oficina de Insaurralde -reconocido artista de la localidad- e inmortalizó el hito en su pierna derecha. En la obra se puede observar dos guantes agarrando una pelota de fútbol, el escudo de Claypole, la fecha de la consagración y la frase "P.R Campeón".