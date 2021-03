El calvario de una browniana: denunció 30 veces a su ex pareja

Compartir en:

viernes 19 de marzo del 2021

El acusado tendría problemas psiquiátricos. Fue detenido hace unas semanas tras aparecerse en la puerta de su trabajo. “Me vi muerta”, confesó en diálogo con De Brown.

Yesica, una vecina de Almirante Brown, grita desesperadamente ayuda de la Justicia. Denunció al menos 30 veces a su ex pareja por violencia de género. El hombre fue en varias oportunidades detenido. La última vez fue hace unas semanas. Ella teme que lo vuelva a quedar en libertad.

El caso

La pesadilla de esta browniana comenzó hace más de una década cuando se puso de novia con Leandro G.. Producto de esa relación nació su hijo. Estuvieron ocho años en pareja hasta que un día decidió ponerle punto final a la relación.

“Me separo porque era muy violento conmigo. Él está diagnosticado como paciente psiquiátrico, pero eso no lo sabía hasta que me junté con él. Aguanté muchos tiempos los maltratos físicos y psicológicos. Me alejó de mi familia, de mis amigos”, expresó en diálogo con www.deBrown.com.ar.

En este momento, la mujer se retiró de la casa que alquilaban juntos en Rafael Calzada. Luego acudió al Juzgado de Familia N°9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora para solicitar una perimetral y una orden para retirar sus pertenencias de la propiedad.

“Me fui con la nariz y un dedo roto y un derrame adentro del ojo que hasta el día de hoy lo tengo. Veo como borroso de un ojo y unas pequeñas líneas, como si fueran telarañas”, denunció sobre el hecho ocurrido hace siete años atrás.

Sin embargo, la separación, lejos de terminar el calvario, lo agravió más. “Él pensó que yo me iba ir nada más que un tiempo, pero cuando no quise volver más con él, empezó a caer en mi trabajo, a preguntar con quién andaba yo, a tener celos de cualquier profesor, de cualquier hombre. Era muy celoso”, advirtió.

Nueva pareja

Hace cuatro años, ella conoció a su actual pareja. “Leandro se empezó a tornar muy obsesivo de querer entrar en mi casa. Siempre escuchaba atrás de la puerta de mi departamento”, relató y agregó que el agresor se le presentaba todo el tiempo en distintos ámbitos y horarios.

“Él fue detenido dos veces por violar la perimetral. La Justicia se maneja muy mal porque nadie me avisa cuando él sale de estar detenido para que tome mis precauciones. Me entero porque me vuelve a aparecer”, resaltó.

Uno de los más recientes episodios de violencia tuvo lugar en agosto del año pasado. “Le había hecho una perimetral. Él entró en mi casa, me pegó. Estaban mis tres hijos. Intentó llevarse al nene a la fuerza. Los vecinos escucharon los gritos y salieron a ayudarme”.

Detención

Ocurrió el pasado 25 de febrero. Yesica contó que el acusado se presentó en el establecimiento educativo donde estaba haciendo un reemplazo. “Mi primer día de trabajo apareció supuestamente armado en la puerta de la escuela me contó una compañera. Preguntó por mí”, detalló.

En este contexto, la browniana entró en pánico y pidió que llamaran al 911. “En ese momento que me dijeron que estaba afuera, sentía que todo mi cuerpo estaba frío. No sentía la respiración. Ya me había visto muerta”, confesó.

Ese mismo día detuvieron a su ex pareja. Sin embargo, la vecina está lejos de encontrar la paz con esto y vive con miedo. “Estoy seguro que si él sale, me mata. Y si no lo hace, le hace algo a mis hijos”, sentenció.

La causa está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 y 16 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. La aprehensión fue llevada adelante por la Comisaría N°5 de Almirante Brown.