El homenaje de San Martín a dos históricos periodistas del club

Informaron que las cabinas de prensa llevarán sus apellidos. Los detalles.

En asamblea general y con una amplia participación de socios, San Martín de Burzaco votó para que el nuevo sector de prensa del estadio Francisco Boga lleve el nombre de dos periodistas que trabajaron por décadas en la comunicación de la institución.

Uno de los elegidos fue Gustavo Demczszyn, fundador de "Sanma una pasión" y pionero de las trasmisiones de los partidos por YouTube. Gracias a él y a su equipo, los hinchas pueden seguir al elenco browniano tanto de local como de visitante por stream. En septiembre, cumplirá 31 años cubriendo al "Azul".

"No me lo esperaba. Fue una linda y grata sorpresa, una caricia al alma. Mucho de esto se lo debo a mi familia porque sin ellos no puedo hacer nada. El club encierra mucho en mi vida porque me da la posibilidad de trabajar con mis hijos", sostuvo en diálogo con www.deBrown.com.ar.

El otro es Sebastián Jorge, quien dio sus primeros pasos como periodista deportivo en el establecimiento. Luego, ayudó conformando diferentes comisiones directivas y, en 2019, fue distinguido por llegar al récord de asistir a 800 encuentros de manera ininterrumpida.

"Estoy muy emocionado. Es algo que nunca soñé cuando empecé a ir a la cancha por 1987 como hincha. En el '93 inicié con la cobertura de los entrenamientos y durante largo tiempo di una mano con la prensa oficial del club. Actualmente sigo ayudando. San Martín es un integrante de mi familia y lo que hice fue de corazón", relató.