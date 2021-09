El profe Mike, un cuarto de siglo formando jóvenes en Brown

Compartir en:

viernes 17 de septiembre del 2021

A través de la Biología y un trabajo basado en la educación emocional, logró forjar un vínculo cercano y empático con sus estudiantes. “La educación es darle las herramientas a una persona para que pueda ser libre en todos los aspectos y ámbitos de su vida”, aseguró a De Brown. Conocé su historia.

Como todos los años, el 17 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Profesor. Se trata de una fecha que fusiona el compromiso y la vocación por enseñar. El vecino de Adrogué Miguel Mancuso, conocido como "Mike", dedicó 24 años de su vida a formar a miles de adolescentes y adultos, mayormente del distrito. Se jubiló hace poco más de un año, aunque esa pasión por la educación aún sigue intacta.

¿Cómo comenzó?

Un test vocacional a los 17 años no le erró. Le habían informado que su inclinación era ser profesor de jóvenes de 12 a 18 años, ingeniero zootecnista y, en último lugar, veterinario. La psicopedagoga le sugirió iniciar la segunda carrera. Y así fue. Se recibió en seis años y empezó a trabajar. Esta profesión le abrió además las puertas para ser docente.

“En mis primeros dos meses en una escuela de Calzada, yo llegaba en un ciclomotor cargado con cajas con plantas y animales. Todos gritaban, saltaban y estaban de espalda a mí, no me miraban, no me daban bolilla. En un recreo todos salen y una chica se quedó y me preguntó si estaba triste por esta situación. Me aconsejó que me tome los primeros diez minutos para preguntarles cómo fue el fútbol, que hicieron el finde, que músicas les gustaba”, reconoció Miguel, en diálogo con www.deBrown.com.ar .

Y agregó: “Con eso, ella me aseguraba que los chicos también iban a interesarse por lo que yo les propongan. Y así fue. Prioricé la parte humana y emocional. Ese consejo lo tomé y de ahí tomé más. Entendí que eran contextos donde les faltaba mucho, en lo económico, en lo sentimental, en lo familiar”.

El profe Mike dictaba Biología y siempre trabajó en escuelas de Almirante Brown. Inicialmente lo hizo en establecimientos secundarios de Adrogué y Don Orione. Luego, ejerció en Burzaco, Longchamps y Rafael Calzada. No sólo enseñó a jóvenes sino que también a adultos de hasta 70 años que no habían finalizado sus estudios. “La educación es darle las herramientas a una persona para que pueda ser libre en todos los aspectos y ámbitos de su vida”, reflexionó.

Sus “famosos” proyectos

El docente, hoy de 60 años, era un apasionado por enseñar. A la par de su materia, desarrollaba distintas propuestas como campamentos, bailes para recaudar fondos, grupos de canto, clases de cocina y hasta una presentación de rap y trap.

Esto es conocido en el ámbito educativo como "proyectos". El browniano terminó su carrera con once de ellos en el año. “Esto no es habitual, porque es difícil llevarlos adelante. Cuando arrancaban las clases los chicos siempre me preguntaban ¿Qué íbamos a hacer? Lo esperaban”, contó a este medio.

Y admitió: “Participamos a los Torneos Bonaerenses de Pesca. En la primera inscripción se anotaron 200 alumnos, 140 eran mujeres. Ellas venían de familias donde los padres decían que no era un deporte femenino y nunca las llevaban. Practicábamos lanzamiento en tierra. Fue muy novedoso eso”.

La educación que impartía Miguel iba más allá de lo que decían los libros. “Todos estos años trabajé en función de proyectos. Pero también en educación emocional. Es decir, me focalicé en lo que sentían los chicos. Sumé además las inteligencias múltiples. Esto es que cada uno tenga la libertad de poder desarrollarse en lo que se destacaba”.

Y precisó: “Siempre enfaticé el lado positivo de los logros de mis alumnos. Mis proyectos no eran para los mejores, sino para todos por igual”.