Con panchos de regalo y una torta gigante, Bonett Club de Adrogué celebrará su aniversario

La pastelería abrió hace un año sus puertas. “Siento mucha alegría porque todo conlleva mucho esfuerzo, más en estos tiempos”, admitió Yasmín, su creadora a Brown. ¿Cuándo será?

Con una propuesta que combina pastelería artesanal e innovación constante, “Bonett Club” se prepara para celebrar su primer aniversario con un evento muy especial en Adrogué. Será un día lleno de sorpresas, promos y una mega torta para compartir.

¿Cómo será?

La cita se llevará adelante este domingo, 19 de abril, de 12 a 18 hs, en su local ubicado en avenida Espora 907. El festejo será doble, ya que también será el cumpleaños de Yasmín, impulsora del proyecto.

Durante la jornada habrá promociones especiales, como las mini cakes a $7.500, el mismo precio del día de la apertura. Además, con cada compra, los clientes recibirán un pancho de regalo como todo cumpleaños. Además, no faltará una gran torta. ¿Superará al brownie de un metro que hicieron para la Semana de la Dulzura?

“Siento mucha alegría porque todo conlleva mucho esfuerzo, más en estos tiempos donde hay que remarla muchísimo, así que estamos muy felices por este logro”, expresó Yasmín a www.deBrown.com.ar

Un año cargado de trabajo

A lo largo de estos doce meses, “Bonett Club” se caracterizó por innovar constantemente con propuestas temáticas y actividades especiales. Idearon desde exquisiteces ambientadas en Halloween y hasta un carrito de macarrons.

Además, despidieron las vacaciones de invierno con espectáculos, armaron “La semana de las cookies” y regalos en fechas especiales como el Día del Niño o del Amigo. También realizaron talleres y experiencias pensadas para el público.

Con mucho esfuerzo y dedicación, el local -que lleva el nombre artístico del tío abuelo de su creadora- fue creciendo paso a paso, sumando cada vez más clientes y consolidándose como una propuesta fuerte dentro de la pastelería en la zona. Ofrece desde variedad de tortas, desayunos y también sus especialidades: los macarons y mini cakes, hoy estrellas de la marca.

Para conocer más sobre Bonett podés ingresar a su instagram: @bonett.club .