Una histórica familia de Glew transformó su casa en un centro médico: hoy cumple 20 años

Se trata de Consultorios Patria, espacio que reúne a más de 50 profesionales de distintas especialidades en la localidad, siendo un punto clave. "Un médico amigo nos dijo que teníamos que hacer algo para la comunidad", afirmó la dueña a De Brown. Conocé su historia.

En el corazón de Glew, un proyecto familiar transformó una casa llena de historia en un espacio dedicado a la salud. Se trata del Consultorios Patria, que este año celebra dos décadas junto a la comunidad y se convirtió en una referencia clave de atención en la zona.

Su historia

La relación de la familia Arrupe con la localidad browniana se remonta a 1952, cuando se mudaron al chalet ubicado en la calle Patria 62 que hoy abre sus puertas a los vecinos. Desde entonces, fueron testigos del crecimiento y transformación de la ciudad.

“Vivíamos en Lomas de Zamora. Cuando tenía tres años, mi papá y mamá compraron acá. Estaba mi hermano mayor y después nació el más chico. En Glew, éramos diez familias de este lado de la barrera. Nos conocíamos todos”, afirmó Dora, una de las fundadoras de Consultorios Patria, a www.deBrown.com.ar.

El paso del tiempo hizo lo suyo: los mayores comenzaron a partir y los tres hermanos emprendieron otros rumbos al crecer. Así, la vivienda que los había visto crecer quedó en silencio, visitada apenas los domingos, como un ritual de cuidado y memoria.

“Pusimos en venta la casa y no pasó nada. Un médico amigo nos dijo que teníamos que hacer algo para la comunidad allí. Una enfermera, un pediatra, algo. El mayor no quiso, entonces con mi hermano Carlos abrimos un centro médico en la parte de adelante”, precisó Dora.

El desarrollo

La primera en llegar fue una psicóloga que, 20 años después, continúa recibiendo allí a sus pacientes. Desde entonces, el Consultorios Patria no dejó de crecer y, en sus dos décadas de historia, se convirtió en un espacio que hoy alberga a más de 50 profesionales.

“Teníamos expectativa al iniciar, pero no que se iba a agrandar tanto. Pensábamos en cuatro consultorios y estando acá los médicos van recomendando otros especialistas”, relató Dora.

Así fue como, impulsados por esa expansión inesperada, empezaron a transformar los espacios: dividieron las amplias habitaciones en dos y, con el tiempo, expandieron el lugar hasta alcanzar los 18 consultorios.

¿Cómo visitarlos?

Consultorios Patria está ubicado en Patria 62, a media cuadra de la estación ferroviaria de Glew. Quienes deseen solicitar una consulta a algún profesional, puede comunicarse vía WhatsApp o llamada al 1164657842. También cuentan con una cuenta de Instagram: @consultorios_patria

Los horarios de atención son de lunes a viernes de 10 a 19 hs, mientras que los sábados de 9 a 14 hs. Las especialidades con las que cuentan son:

Cardiología

Cirugía

Clínico

Cosmetología

Dermatología

Diabetología

Endocrinología

Flebología

Fonoaudiología

Gastroenterología

Ginecología

Neurodesarrollo

Neurologías

Nutrición

Obstetricia

Oftalmología

Otorrino

Pediatría

Podología

Psicología

Psicopedagogía

Traumatología

Urología

Actualidad

A pesar de la partida de su hermano Carlos hace dos años, Dora continúa al frente del proyecto junto a su sobrino Pablo. Ambos permanecen siempre cerca y “presentes para escuchar a la gente”. Se debe a que ellos son quienes asumen la responsabilidad sin derivar nada ante un inconveniente, con compromiso y presencia constante.

“La clave es que nos llevamos bien entre todos. Hay una comunión. Cuando viene un profesional nuevo, le decimos que esté tranquilo porque es una familia más que un centro médico. El cariño que le ponemos se transmite. Es mi casa y le tengo amor”, resaltó la browniana.