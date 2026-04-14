Un bodegón de Adrogué ofrece un almuerzo completo por $16.000

Se trata de “Brown, bodegón argentino”. Abarca plato principal, bebida, panera, dip de berenjenas y sopa del día. Se puede sumar café y postre. “Todo es muy variado y abundante”, aseguró uno de sus dueños a De Brown.

“Brown, bodegón argentino”, una de las grandes apuestas gastronómicas de Adrogué, ahora sumó a su oferta almuerzos accesibles con una propuesta variada y abundante. Se trata de una opción ideal para quienes tienen poco tiempo durante la semana y quieren comer rico.

¿Dónde ir?

El local se ubica sobre la avenida Espora 999, en pleno centro de la localidad. La alternativa de mediodía incluye un menú ejecutivo desde $16.000. Este abarca plato principal y bebida que puede ser una gaseosa, limonada o cerveza. Además de una panera, dip de berenjenas y sopa del día.

Asimismo, a este menú se le puede adicionar postre o café por una tarifa total de $18.000 u optar por ambas a $20.000.

El lugar ofrece más de diez opciones para elegir, con platos que incluyen carnes de cerdo, pollo, pescado y ternera, especialidades vegetarianas, pastas y sugerencias del día.

Según explicó a www.deBrown.com.ar Nicolás Miceli, uno de los propietarios, entre los favoritos de los clientes se destacan la costilla de cerdo a la riojana, la costeleta a caballo con papas fritas, la milanesa napolitana con puré, la lasaña, las pastas y la bondiola a la mostaza con papas encebolladas. También cuentan con sugerencias sin TACC que se renuevan cada semana.

Para el cierre, hay postres clásicos como vigilante, flan mixto, budín de pan con dulce de leche y bocha de helado, manteniendo el espíritu tradicional del bodegón. “Todo es muy variado y abundante”, indicó.

El lugar también sumó una alternativa pensada en los estudiantes por $15.000. En este caso, los chicos podrán elegir entre milanesa napolitana, fetuccini con salsa o hamburguesa doble con queso.

¿Cuándo?

El servicio de mediodía funciona de lunes a viernes, de 12 a 16 hs, y está pensado tanto para quienes trabajan en la zona como para aquellos vecinos que buscan una salida distinta, incluso para celebraciones. Desde el bodegón destacan que la idea es ofrecer una experiencia “como en casa donde se pueda comer bien, rápido y a buen precio”.

"En un momento donde todo parece venir de afuera, a nosotros nos enorgullece hacer un producto bien argentino, con recetas y sabores que son parte de nuestra identidad”, concluyó Nicolás.

Para más información o reservas, los vecinos pueden contactarse a través de su Instagram @brown.bodegonargentino o por WhatsApp al 11 3038-4229.