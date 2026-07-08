Video: así fue como murió el hombre atropellado por un colectivo de la línea 266

Ocurrió en Burzaco. En la grabación se observa como intentó subir a la unidad en movimiento. Mirá las imágenes.

Un hombre perdió la vida el domingo pasado tras ser embestido por un colectivo de la línea 266 en Burzaco. Si bien al principio se investigaban las causas del accidente, en las últimas horas, comenzó difundirse un video que esclareció lo sucedido.

¿Cómo fue?

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y muestra la secuencia completa del episodio. Allí se ve como la víctima intentó subir a la unidad del ramal 4 cuando ya estaba en movimiento.

En este lapso, la víctima alcanzó a sujetarse durante unos instantes, pero terminó resbalando y cayendo al pavimento. El conductor continuó la marcha sin advertir lo sucedido.

Como consecuencia del impacto, el hombre, identificado como Cristian de 40 años, sufrió heridas de extrema gravedad y falleció en el lugar. Tras el hecho, personal policial y equipos de emergencias trabajaron en la zona mientras se realizaban las primeras pericias.

La causa

El accidente ocurrió el domingo pasado alrededor de las 19.30 hs en la intersección de avenida Espora y Ricardo Rojas, a metros de la estación de Burzaco. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 10 de Lomas de Zamora. Fue caratulada como “Homicidio culposo”.