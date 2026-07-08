Feriado patrio: ¿Habrá cambios en la recolección de residuos en Brown?

Desde la Comuna informaron cómo será el cronograma. Conocé más.

El feriado que trae aparejado los festejos por el Día de la Independencia traerá modificaciones en uno de los servicios habituales de Almirante Brown. Ante ello, desde el Municipio informaron que el cronograma de recolección de residuos se verá afectado.

¿Cómo será?

Según detallaron, este jueves, 9 de julio, los camiones no circularán por las calles del distrito durante toda la jornada. Si lo harán con normalidad al día siguiente, el viernes 10.

Por ese motivo, solicitaron no sacar las bolsas de basura a la vía pública. Así, se busca evitar la acumulación de residuos y prevenir inconvenientes, especialmente en caso de lluvias o anegamientos.