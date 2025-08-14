En el día de Burzaco, Nuevos Aires presentó un importante proyecto y saludó a sus vecinos

La lista encabezada por Mauricio D’Alessandro y Federico Fuentes anunció que impulsan un Polo Judicial en la ciudad, con fiscalías descentralizadas para luchar de cerca contra el delito. Ver declaración y video.

Burzaco cumple 160 años y hoy fue el día donde Nuevos Aires con sus principales candidatos comunicó el proyecto que planifica instalar un Polo Judicial en la ciudad, con fiscalías descentralizadas en las localidades que permitan combatir mas de cerca el delito y castigarlo.

“Es tiempo de modernizar y acercar la justicia a los vecinos, no puede ser que hoy en día tengan que acercarse a los tribunales de Lomas de Zamora para seguir una causa”, expresó el reconocido abogado D’Alessandro, primer candidato a diputado provincial.

“Hay que luchar contra la inseguridad, nuestros proyectos son constructivos y están trabajados por un gran equipo, gente nueva, joven y capaz con ideas que sirven para mejorar la calidad de vida. Queremos que la gente de bien pueda vivir sin miedo y que los delincuentes estén presos”, indicó Fuentes, primer candidato a concejal por Nuevos Aires.

Los candidatos a concejales, el abogado Ezequiel Borra; el mayor del ejército, Marcelo Porfirio (Re) y Natalia Rojas acompañaron la presentación junto a la segunda candidata a diputada provincial, la abogada Micaela Kulling.

El proyecto de las fiscalías fue presentado por la ONG Compromiso Ciudadano en 2022 y se vio reforzado por el trabajo del equipo jurídico de Nuevos Aires encabezado por D’Alessandro.

