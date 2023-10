En el patio de una escuela, el dueño le disparó con un rifle de aire comprimido a una paloma

Sucedió en el Colegio del Sur de Longchamps. Detallaron que los alumnos se encontraban en clases cuando todo ocurrió. "Los chicos están asustados y no quiere ir”, confesaron a De Brown. ¿Qué pasó?

Una escuela privada de Longchamps fue el escenario es un momento inusual. Padres de la institución denunciaron que el dueño del Colegio del Sur le disparó a palomas en pleno horario escolar, a metros de las aulas.

El hecho tuvo lugar el martes, 10 de octubre, en el edificio ubicada en Sarmiento al 200. Detallaron que todo sucedió cerca de las 9:30 hs, cuando los jóvenes comenzaron a escuchar estruendos provenientes del mismo establecimiento.

“Una parte del edificio la comparten primaria y secundaria. Una de las nenas llamó a la mamá para avisar que estaba este señor con un arma matando palomas. Los chicos tienen su aula enfrentada a la de administración, que es donde estaba”, contó una madre, quien prefirió mantenerse anónima, a www.deBrown.com.ar.

Ante esta situación, los familiares se hicieron presentes en la escuela y enfrentaron al director con la intención de obtener respuestas. Según indicaron, el hombre se justificó “diciendo que no soportaba más a las palomas porque ensuciaban el patio”.

“Le exigieron que muestre el rifle. Él dijo que era un aire comprimido, que se equivocó y no iba a volver a suceder. Pero no puede hacer eso”, resaltó otra madre de uno de los estudiantes del Colegio del Sur a este medio.

Y continuó: “Sacó un arma con mira y silenciador. Desconocemos si es de fuego, porque no hubo personal policial para constatarlo. Los efectivos fueron convocados por el botón de Alerta Brown y se acercaron, pero no les permitió entrar”.

La causa

Las familias de los estudiantes de la institución realizaron una denuncia en la Comisaría N°4 de Almirante Brown, la cual quedó caratulada como “Averiguación de ilícito”. Además, se convocaron este miércoles para reclamar una respuesta.

“Queremos que no vaya más a la escuela. Que la fiscalía libre una orden de restricción. Que ejerza su rol desde otro lugar y no se acerque a los chicos. Nadie nos da la garantía de que esto no va a volverse a repetir”, señalaron.

Además, precisaron que las autoridades de educación “no aparecieron todavía”. “No hubo noticias de los inspectores. Hoy entró con toda impunidad el señor, sonriendo y haciéndose el gracioso. Los chicos están asustados y no quiere ir a la escuela”, sentenciaron.

La otra versión

En diálogo con www.deBrown.com.ar, Pablo, el dueño del Colegio del Sur, admitió el episodio. “Estaba en mi oficina, que está en un primer piso. Apareció una paloma que se posó en las cabreadas del techo. Las palomas me tienen harto porque me ensucian todo. ¿Qué hice? Agarré el rifle de aire comprimido y le tiré un solo disparo”, relató.

En este marco, detalló que unos chicos del edificio de enfrente vieron la situación por la ventana y llamaron a las familias. “Cuando vino el primer padre y sacó el celular para tomar las fotos, pensé que si le decía que no iba a ser peor. Me sacó fotos sentado y él levantando el rifle, otra envolviéndolo, cuando íbamos caminando y en el momento que lo puse en el baúl”, señaló.

Y continuó: “Quería que la saque, porque si no lo hacía dejaba de ser un rifle de aire comprimido. La mejor forma de que digan la verdad, es mostrando la verdad”.

En relación al momento en que la Policía se presentó en la institución, el hombre resaltó que la Fuerza “no entra de ninguna manera a algún lugar sin una orden de allanamiento y ni se les ocurre tratar de hacer de prepo”.

“Vinieron y me preguntaron qué arma tenía. Les comento que un aire comprimido. Cuando me pidieron que la muestre, les dije que no porque no es un arma prohibida”, sentenció a este medio.