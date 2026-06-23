En medio de una batalla campal entre estudiantes y familiares, golpearon a la comisaria de Mármol

Todo habría arrancado por una situación de bullying. La pelea se originó en la puerta de la escuela y luego derivó en un enfrentamiento en la plaza de la localidad que involucró a más de 40 personas. Los detalles.

Un conflicto de bullying entre estudiantes secundarios derivó en una serie de peleas que terminaron con heridos, una comisaria agredida y una mujer detenida. Todo ocurrió el viernes pasado, en José Mármol.

¿Qué pasó?

El conflicto se originó entre alumnas de la Escuela Secundaria Nº1, más conocida como “La Sánchez”, ubicada en José Sánchez 2350, esquina Roque Sáenz Peña.

Según informaron fuentes oficiales a www.deBrown.com.ar, una joven de 17 años, madre de un hijo, sufría situaciones de bullying por parte de otras estudiantes más chicas. En esta línea, al finalizar la jornada escolar del viernes, la adolescente fue esperada a la salida por las menores junto a algunos familiares. Allí la golpearon.

Sin embargo, lejos de frenar la violencia, esta escaló aún más. Es que la adolescente agredida se enteró de que algunas de las atacantes se encontraban en la plaza Nuestra Señora de Luján de José Mármol. En ese lugar, cerca de las 22 hs, se produjo una nueva pelea, de la que participaron cerca de 40 personas.

Ante la magnitud del enfrentamiento, varios móviles policiales acudieron al lugar para dispersar a los grupos. Como consecuencia de los incidentes, dos menores resultaron lesionados.

Sin límites

Según detallaron a este medio, tras los disturbios, algunos de los involucrados se dirigieron a la dependencia policial, donde continuaron las agresiones. Durante los incidentes, la jefa de la Comisaría N°9 de Almirante Brown, Bárbara Antonelli, recibió un golpe de puño en el rostro por parte de una mujer de 38 años, madre de una de las menores. Ante ello, quedó detenida y fue puesta a disposición de la Justicia.

Entre las personas que participaron de la pelea había vecinos de San José, Quilmes y San Francisco Solano. En total, 18 menores y adultos quedaron imputados por "lesiones recíprocas". La investigación continúa para determinar las responsabilidades de cada uno de los participantes en los hechos.