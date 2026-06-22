Después de 10 años, Pablo Ghisoni volvió a celebrar el Día del Padre junto a sus tres hijos

El médico browniano había sido acusado falsamente por su ex mujer y fue a prisión. Luego de una década de lucha, la Justicia lo absolvió. Los detalles.

Tras más de una década de distancia, conflictos judiciales y un proceso de revinculación que continúa, Pablo Ghisoni volvió a celebrar el Día del Padre junto a sus tres hijos. El obstetra browniano fue absuelto de las acusaciones de abuso sexual, por lo que estuvo detenido.

La reunión se realizó este domingo 21 de junio. Si bien con Francisco, el mayor de su descendencia, mantenía vínculo y fue su apoyo emocional, el encuentro también contó con la presencia de Tomás e Ignacio. Fue la primera vez en más de 10 años que compartieron esta fecha especial todos juntos.

La causa

El caso de Ghisoni cobró notoriedad pública luego de ser denunciado en 2016 por presunto abuso sexual por dos de sus hijos. A raíz de la acusación, atravesó un extenso proceso judicial y estuvo tres años procesado.

Luego de casi una década, la Justicia terminó absolviéndolo en marzo y la sentencia quedó firme. Posteriormente, uno de los jóvenes aseguró públicamente que la acusación había sido falsa y que fue influenciado para sostenerla.

A partir de esas revelaciones, comenzó un proceso de acercamiento entre padre e hijos. La reconstrucción del vínculo avanzó progresivamente y con distintas etapas para cada integrante de la familia.

En la previa del encuentro por el Día del Padre, Ghisoni y sus hijos habían manifestado su expectativa por compartir la fecha. El almuerzo familiar fue pensado como una oportunidad para seguir recuperando el tiempo perdido.

Lejos de presentar el reencuentro como un punto final, los protagonistas remarcaron que se trata de un "camino que todavía continúa". Sin embargo, coincidieron en que poder celebrar juntos esa jornada representa un paso significativo.

Para Ghisoni, la imagen de sus tres hijos sentados nuevamente a la misma mesa, tuvo un valor simbólico especial. Después de diez años de separación, la fecha quedó marcada como un capítulo distinto en una historia atravesada por el dolor, la Justicia y la búsqueda de reconstrucción familiar.