Momentos de tensión en Burzaco: hallaron una granada en el Parque Industrial

Montaron un operativo de emergencia en el lugar. ¿Qué pasó?

Un hallazgo impensado en el Parque Industrial de Burzaco activó este martes un importante operativo de seguridad. En el lugar se encontró una granada, lo que derivó en la intervención inmediata de personal especializado y en la activación del protocolo correspondiente.

¿Cómo fue?

Efectivos pertenecientes a la Dirección de Explosivos de la Policía Bonaerense trabajaron en el sitio para realizar las pericias necesarias y evaluar la situación. Tras una inspección rigurosa, se determinó que el artefacto no se encontraba en condiciones de detonar, por lo que se descartó cualquier riesgo de explosión.

De manera preventiva, también intervinieron agentes de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios de Almirante Brown. Estos aseguraron el perímetro y realizaron tareas de resguardo hasta la finalización del operativo.

Según informaron fuentes oficiales, afortunadamente no se registraron personas heridas ni mayores inconvenientes durante la intervención.