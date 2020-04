Enfermera del Meléndez extravió su matrícula: necesita recuperarla

Compartir en:

miércoles 8 de abril del 2020

Se desempeña en la Terapia Intensiva del nosocomio. Perdió este documento, junto a su DNI y Sube, cuando volvía de trabajar. Solicitó a la comunidad que la ayuden a encontrarla.

En tiempos de cuarentena, Ghoryelis Diez, enfermera terapista del hospital Lucio Meléndez de Adrogué, es una de las pocas personas que está autorizada a circular. Sin embargo, en medio de uno de sus viajes, extravió un documento esencial: su matricula nacional.

¿Qué pasó?

Ocurrió durante la madrugada del lunes, arriba del colectivo 160 cuando volvía del nosocomio. Junto con este papel, extravió además sus DNI y la tarjeta Sube.

“El chofer venía muy rápido, entonces al querer bajar me tropiezo y casi me caigo. Tenía todo en la mano por las dudas. Fue en ese momento cuando se me cayó y no me di cuenta”, detalló Ghoryelis Diez, en diálogo con www.deBrown.com.ar

La profesional de la salud sospecha que pudo haber perdido sus identificaciones al descender de las escaleras del transporte o en la calle. “Cuando me di cuenta que no tenía nada ya era tarde”, agregó preocupada.

En el mientras tanto

A partir del hecho, la enfermera debió reacomodarse para volver a asistir a su puesto. Un familiar le prestó una Sube y utiliza provisoriamente su matrícula provincial, mientras intenta gestionar la extraviada.

Hasta el momento, no pudo realizar la denuncia. Es que, el personal policial le comunicó a la joven que “ahora están con temas más urgentes”.

Ser solidarios

Todas aquellas personas que tengan algún tipo de información o hayan encontrado esta documentación pueden comunicarse con Ghoryelis al 11 3673 8537.