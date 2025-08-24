Dom, 24/08/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2428
POLÍTICA
domingo 24 de agosto de 2025

Entregaron buzos de egresados a estudiantes de Brown


Se llevó adelante un encuentro donde participaron más de 4 mil estudiantes. Conocé más sobre esta iniciativa.

Más de 4 mil alumnos, que están finalizando sus estudios secundarios, participaron de un encuentro en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia. Allí se realizó la tradicional entrega de buzos de egresados.

Sobre el evento

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, junto a la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, y el jefe de Gabinete Municipal, Leandro Battafarano, participaron de la jornada. Los funcionarios compartieron con los estudiantes diversas actividades recreativas.

Respecto a los buzos, los alumnos de escuelas públicas y privadas pudieron elegir, en conjunto con sus respectivos cursos, entre tres modelos diferentes diseñados especialmente para la ocasión.

En este marco, Cascallares destacó la importancia de acompañar a los jóvenes en este momento tan significativo. “Este encuentro no solo celebra el cierre de una etapa, sino que también pone en valor el esfuerzo de nuestros estudiantes y el compromiso del Estado local con la educación y las juventudes”, expresó.

El programa es llevado adelante por el gobierno local a través del Instituto Municipal de las Juventudes y la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, en articulación con el sistema educativo de nuestro distrito.

La jornada incluyó además postas de juegos organizadas por el Área de Deportes y actividades recreativas como metegol, vóley y fútbol. También diversos stands institucionales: oferta académica de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), Centro de Operaciones Municipal (COM) y Telemedicina, entre otros. Además, hubo DJ en vivo, un stand de glitter y animación.

¿Quiénes participaron?

El jefe de Gabinete, Leandro Battafarano; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; la directora general de Empleo, Micaela Ortiz, y la directora del Instituto Municipal de las Juventudes, Daniela Señorelli.

