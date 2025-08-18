Entregaron diplomas a 240 egresados del Centro de Formación de Rafael Calzada

Se capacitaron en distintos oficios. Participaron el intendente Mariano Cascallares y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel. Los detalles.

El Centro de Formación Profesional para el Trabajo de Rafael Calzada fue escenario de un emotivo acto. Allí 240 estudiantes recibieron su certificado al finalizar los cursos de oficios. Las capacitaciones fueron gratuitas y las dictó el Municipio durante el primer cuatrimestre.

¿Cómo fue?

El intendente Mariano Cascallares y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, encabezaron el encuentro. Este reunió a alumnos, docentes y familiares de los flamantes egresados.

Fue una jornada de reconocimiento a los vecinos que se capacitaron en 30 cursos de nivel inicial y avanzado y uno correspondiente al CFP N°402. Se trata de talleres de oficios que promueven el ingreso a un mundo laboral más competitivo.

En este sentido, se dictaron capacitaciones en moldería y confección; serigrafía y estampado múltiple; electricidad domiciliaria básica e industrial; confección textil indumentaria inicial y patronista y confeccionista de ropa de bebé. Se sumaron carpintería; introducción a la fabricación de muebles; herrería; huerta urbana agroecológica e introducción a jardinería y paisajismo.

Según indicaron, además del aprendizaje técnico, estas propuestas promovieron el trabajo colaborativo. “Por ejemplo, alumnos de herrería construyeron la estructura del invernadero que será utilizado por el curso de huerta y, desde el taller de confección textil, realizaron repasadores para la Panificadora Municipal”, explicaron.

En el marco del acto, Cascallares expresó: “Hoy seguramente es un día muy especial para todos ustedes, que son los protagonistas, y para nosotros al ser parte de este encuentro y sentirnos cerca de toda la familia browniana”.

Y agregó: “Cuando se discute respecto del Estado y algunos dicen que hay que destruirlo, el Estado es esto: los docentes, el centro de formación y el equipo que lleva adelante estos procesos formativos. Esto lo que nosotros defendemos para avanzar con las políticas en beneficio de los más de 550 mil vecinos de Almirante Brown”.

Por su parte, Eichel también felicitó a todos los egresados que tomaron la decisión de formarse y de esa manera acceder al mundo laboral con otras expectativas.

¿Quiénes participaron?

Fueron parte de la actividad, el secretario de Desarrollo Económico y Hacienda, Pablo Pernicone; la directora General de Empleo, Micaela Ortíz, y las coordinadoras de Formación Profesional, Edurne Lentini, y del Centro de Formación para el trabajo, Sabrina Soricaro.