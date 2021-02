Escracharon la casa de un presunto exhibicionista en Calzada

Compartir en:

miércoles 24 de febrero del 2021

Lo acusan de mostrarle el miembro a una vecina menor de edad. “Ella quedó muy mal. Retrocedió mucho. Necesita tratarse con un psicólogo urgente”, admitió su mamá a De Brown.

Un grupo de vecino se manifestó en la puerta de la casa de un hombre acusado de exhibicionismo. Todo ocurrió en Rafael Calzada. La victima tiene 7 años y vive en la casa contigua.

¿Qué pasó?

El escrache se produjo ayer, sobre la calle Jacinto Calvo. Los habitantes del barrio hicieron sonar bombos y redoblantes y quemaron diferentes elementos en el lugar. Si bien la protesta fue pacífica, la Policía se hizo presente para evitar desbordes y situaciones violentas.

El caso

Todo habría ocurrido el miércoles 17 de febrero, al mediodía. “Estábamos en la casa de mi vecina a unos metros. En un momento le dije a mi hija que vaya a alcanzarle plata a mi pareja. Ella fue, le dejó y salió. Cuando estaba volviendo, este hombre la saludó. Estaba con la puerta abierta, se empezó a tocar y le mostró el miembro”, relató su mamá, Natalia, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Y agregó: “Fue la primera vez que le pasó algo así y jamás dudé porque conozco al tipo. A mi nena le hablo mucho y le digo que tiene que decirme todo y que puede contar conmigo siempre. Así fue. Ni bien pasó el hecho me describió lo que sucedió”.

A partir de esa situación, la niña sufre pesadillas, se hace pis encima y comenzó a hablar con términos de bebé. “Ella quedó muy mal. Retrocedió mucho. Necesita tratarse con un psicólogo urgente. Me ofrecieron un profesional desde el Municipio, pero ahora me dicen que hay demoras por el Covid”, reconoció.

¿Otros antecedentes?

El acusado tiene 50 años y es un vecino de toda la vida de la familia. “Cuando yo tenía 11 años a mí me manoseó las piernas. No dije nada porque en ese tiempo no se hablaba del tema. También hay otras mujeres que sufrieron lo mismo. Siempre lo hace cuando está solo”, advirtió Natalia.

La denuncia

Fue radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Burzaco.