Ex combatiente se vacunó el 25 de Mayo y escribió una carta que se hizo viral

miércoles 26 de mayo del 2021

Recibió la dosis en Longchamps. “Ver tanto compromiso, organización y amor de ese grupo humano me produjo mucha emoción y me rememoró lo que vivimos en Malvinas”, expresó Sergio Desiderio a De Brown.



Sergio Desiderio es veterano de la Guerra de Malvinas y justamente este 25 de mayo le tocó recibir la vacuna contra el Coronavirus. Fue en la sociedad de fomento Castelli de Longchamps. En agradecimiento escribió una emotiva carta que se hizo viral y llegó hasta las manos del ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan.

“Sus palabras conmueven, porque en esos jóvenes vacunadores encontró algo de sus compañeros. Encontró el amor por la Patria y el valor de asumir una responsabilidad por un pueblo que estará siempre agradecido”, posteó el funcionario en su cuenta de Twitter.

Sobre Sergio



El vecino de Adrogué tiene 58 años. Integra el Centro de Veteranos Puerto Argentino y fue declarado Ciudadano Ilustre en 2017 junto a más de 120 ex combatientes.

Este martes, luego de recibir la primera dosis, sintió la necesidad de agradecerle a todo el equipo del centro por el trato que recibió. Fue por eso que preguntó dónde podía escribir unas palabras. Le alcanzaron una hoja en blanco y una lapicera. Así comenzó todo.

“La carta la escribí en el mismo lugar y se las entregué. Después vi que se viralizó. Es un deber ser agradecido. La pandemia me tiene muy preocupado y ver tanto compromiso, organización y amor de ese grupo humano tan grande me produjo emoción y me rememoró lo que vivimos en Malvinas”, expresó Sergio en diálogo con www.deBrown.com.ar

Y precisó haciendo un paralelismo con la guerra: “Me vacuné en un día especial que nos hace pensar. A los veteranos nos tocó pasar el 25 de Mayo en las Islas y fue un día tremendo. Fuimos muy golpeados y atacados de muchas maneras. Fue una jornada de combate muy duro”.

“Mi reconocimiento es extensivo a todo el personal de salud por el esfuerzo que hacen y el dolor que padecen por cada persona que no pueden atender o salvar. Es algo muy grande y a veces, en el día a día, nos acostumbramos o naturalizamos eso. Es una tarea por demás valorable”, aseguró a este medio.

¿Que dice su carta?

El texto comienza resaltando el compromiso puesto en la campaña: “Quiero manifestar a todos los participantes del operativo de vacunación nacional, provincial y especialmente al centro Castelli de Longchamps, mis felicitaciones y agradecimiento por el enorme trabajo que realizan en esta emergencia“.

Y continúa: “Hace 39 años, siendo jóvenes como ustedes, nos encontramos con el llamado de la Patria y marchamos a nuestras Islas Malvinas, hoy ustedes cumplen con el deber en esta cruel pandemia. Sepan que son el orgullo de los veteranos de guerra de Malvinas. Hermosa juventud argentina. ¡Gracias!”.