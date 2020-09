Fue abandonado y atacado en San José: una mujer de Bariloche lo adoptó

Compartir en:

viernes 25 de septiembre del 2020

Se trata de un pitbull que fue rescatado por Callejeritos Brown. Su actual dueña se tomó un avión solo para ir a buscarlo. Conocé está emotiva historia.

La historia de Warrior muestra del lado más cruel, pero también más bondadoso y puro del ser humano. El perrito fue abandonado en San José y golpeado por los vecinos. A un año de aquel episodio, disfruta de una vida llena de mimos y besos en Bariloche.

¿Qué pasó?

Todo comenzó el 16 de septiembre de 2019. Según testigos, un auto con un niño lo dejó en la localidad browniana. Ahí comenzó el calvario de este can, cruza de un pitbull. La organización Callejeritos Brown debió ir inmediatamente en su rescate. Le salvó la vida.

“Un par de vecinos lo habían atacado porque les daba miedo. Lo golpearon como para matarlo directamente. Nos avisaron si lo podíamos ir a buscar porque le querían pegar un tiro”, advirtió la presidenta del grupo, Karina Ballesteros, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Cuando llegaron, el animal estaba brutalmente herido. Su estado era crítico y debió ser internado. Días después, se estabilizó y le dieron el alta. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los profesionales, quedó con una ceguera irreversible producto de aquella agresión. “Se ensañaron con el perro, no sabemos por qué, qué fue lo que detonó todo esto”, confesó.

Un lazo único

Mientras estaba a la espera de que alguna familia lo adopte, Gloria le brindó su hogar por un par de meses pese a que no tenía mucho espacio. “El perro demostró ser divino, un amor. Se adaptó totalmente a su ceguera y al departamento”, contó.

A la par, Callejeritos comenzó con la difusión del caso de Warrior a través de las redes sociales. Así fue como Paula Lucchini, oriunda de Bariloche y totalmente ajena a Almirante Brown, se enamoró a miles de kilómetros de aquel animal. Todo por medio de la pantalla.

“Nos preguntaba todos los días cómo estaba, sobre su salud, si iba progresando. Estaba permanentemente en contacto. Ya lo sentía como suyo a la distancia. Se preocupó por él desde un primer momento”, resaltó.

Fue así como la mujer se tomó un avión sólo para ir a buscarlo. En Aeroparque se dio el tan esperado encuentro. Ese mismo día, ambos retornaron al Sur del país. Rodeado por la calma de las montañas y lleno de cariño, Warrior disfruta desde hace un año de su nueva familia. “Le cambió la vida al perrito”, confesó.

Sobre los pitbull

No es la primera vez que la organización rescata a un can de estas características. “Cuando uno tiene un animal de este porte la responsabilidad del que tiene este animal, la crianza. Pasa que cuando son cachorritos son preciosos y después cuando crecen se dan cuenta los peligros que pueden correr y quizás no le dan la crianza que corresponde, tenés que tener un conocimiento bastante especial de la raza”, explicó Karina.

Y agregó: “Es un animal que hay que educarlo, darle mucho cariño principalmente, que no tengan ningún resentimiento de nada porque cualquier animal te muerde, un chiguagua también, pero su mordida no es la misma que la de un pitbull”.

¿Cómo colaborar?

En esta historia no solo queda en evidencia el poder de las redes sociales, sino el arduo trabajo que llevan adelante diariamente Callejeritos Brown. Es por eso que necesitan la ayuda de la comunidad para seguir salvando vidas caninas y felinas.

“Tenemos deudas tremendas en los hospitales, en las veterinarias, que superan los 200 mil pesos y necesitamos saldarlas. Tuvimos muchos animales internados varios días, fracturados, atropellados. Muchos están en recuperación y otros están listos para ser adoptados”, detalló.

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo a través de Mercado Pago al e-mail donacionescallejeritosbrown@gmail.com por el monto que deseen. También cuentan con la posibilidad de hacer una transferencia bancaria.

CUENTA CORRIENTE PESOS

Banco Credicoop

CBU: 1910233555023300440264

Cuit: 30714814407