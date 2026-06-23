Glew: el tren impactó contra una bicicleta y arrastró a un ciclista varios metros

Estaba posicionado un poco más adelante de la senda peatonal. La información.

Un hombre resultó herido tras ser embestido por una formación ferroviaria en Glew. Se encontraba junto a su bicicleta sobre la senda peatonal, aunque un poco más adelante del límite correspondido. El tren impactó el rodado y lo arrastró varios metros.

¿Cómo fue?

El hecho ocurrió este martes, alrededor de las 11.20 hs. Fue en el cruce de Uspallata y Patria. Según informaron fuentes oficiales a www.deBrown.com.ar, rescataron con vida a la víctima y la trasladaron de urgencia a un centro asistencial.

En el lugar, se desplegó un importante operativo de emergencia. Bomberos Voluntarios de la localidad realizó tareas de rescate y brindó los primeros auxilios hasta la llegada de los servicios médicos.

En el operativo, participaron una ambulancia del SAME, efectivos policiales, personal de la Policía Federal, Defensa Civil y trabajadores de Trenes Argentinos, quienes colaboraron con la asistencia y el ordenamiento de la zona.

A raíz de esto, el servicio del ramal Alejandro Korn/Glew funcionó durante un rato con servicio limitado entre Plaza Constitución y Burzaco. No obstante, ya circula con su horario habitual.