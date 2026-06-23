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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2732
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SOCIEDAD
martes 23 de junio de 2026

Glew: el tren impactó contra una bicicleta y arrastró a un ciclista varios metros


Estaba posicionado un poco más adelante de la senda peatonal. La información.

Imágenes: Bomberos Voluntarios de Glew

Un hombre resultó herido tras ser embestido por una formación ferroviaria en Glew. Se encontraba junto a su bicicleta sobre la senda peatonal, aunque un poco más adelante del límite correspondido. El tren impactó el rodado y lo arrastró varios metros.

¿Cómo fue?

El hecho ocurrió este martes, alrededor de las 11.20 hs. Fue en el cruce de Uspallata y Patria. Según informaron fuentes oficiales a www.deBrown.com.ar, rescataron con vida a la víctima y la trasladaron de urgencia a un centro asistencial.

En el lugar, se desplegó un importante operativo de emergencia. Bomberos Voluntarios de la localidad realizó tareas de rescate y brindó los primeros auxilios hasta la llegada de los servicios médicos.

En el operativo, participaron una ambulancia del SAME, efectivos policiales, personal de la Policía Federal, Defensa Civil y trabajadores de Trenes Argentinos, quienes colaboraron con la asistencia y el ordenamiento de la zona.

A raíz de esto, el servicio del ramal Alejandro Korn/Glew funcionó durante un rato con servicio limitado entre Plaza Constitución y Burzaco. No obstante, ya circula con su horario habitual.

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