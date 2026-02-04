Gran cierre para el Programa Escuelas Abiertas en Verano en Brown

Recibió a más de 3.000 alumnos, quienes realizaron todo tipo de actividades lúdicas en diferentes sedes del distrito. La información.

Un nuevo cierre del programa Escuelas Abiertas en Verano se llevó a cabo en el Polideportivo de Ministro Rivadavia. El evento fue encabezado por la jefa de Gabinete del Municipio de Almirante Brown, Paula Eichel.

La actividad reunió a más de 800 alumnos de 32 sedes del distrito. Se trataron de 25 Escuelas Primarias, cinco Jardines de Infantes, un Centro Educativo Complementario y el Centro de Educación Física (CEF).

El programa se desarrolló a partir del 2 de enero. Estuvo destinado a niños desde los 3 años, de los niveles Inicial, Primario y Secundario. Durante ese período, se realizaron actividades lúdicas, deportivas, artísticas, recreativas y acuáticas. Fue en los turnos de 9 a 13 horas y de 14 a 18 horas, en el CEF N.° 56 y en el Centro de Contención.

La actividad de cierre contó también con la presencia del secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, y del titular del Instituto Municipal del Deportye, Mauricio Gómez.

Sobre el programa

Durante toda la temporada, la iniciativa recibió a alrededor de 3.000 alumnos. Fueron distribuidos en 61 sedes ubicadas en todas las localidades, con actividades en turno mañana. En el caso del CEF N.° 56, las propuestas también tuvieron lugar por la tarde.

“El programa Escuelas Abiertas en Verano es un verdadero orgullo para nuestro querido Almirante Brown, ya que es una política pública que garantiza espacios de cuidado, recreación y aprendizaje para miles de chicos y chicas del distrito durante el receso escolar”, remarcó Mariano Cascallares.