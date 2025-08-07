Importante operativo oftalmológico en Malvinas: gestionaron más de 240 anteojos

El intendente Mariano Cascallares acompañó a alumnos de escuelas de adultos de Almirante Brown para que los atendieran. Los detalles.

El Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N°8 “El Encuentro”, de Malvinas Argentinas, fue sede un un importante operativo oftalmológico. Este duró varios días. Tuvo como principal objetivo la atención y el posterior encargo de anteojos a través del trabajo articulado con la Fundación Banco Provincia.

La institución se ubica en Ituzaingó 319 y contó con la incorporación de un stand especial. En una de dichas jornadas, el intendente Mariano Cascallares acompañó a vecinos que asisten a escuelas de adultos de Almirante Brown a que sean evaluados.

El operativo

Durante este importante megaoperativo se otorgaron 80 turnos, distribuidos en horarios específicos para garantizar una atención ordenada. Se estima que atendieron a unas 25 personas por hora y se gestionaron un total de 240 gafas. Las mismas se entregarán en las próximas semanas.

“En un trabajo conjunto con la Fundación Banco Provincia acompañamos a nuestros vecinos que asisten a la Educación para Adultos en nuestro distrito en el operativo de gestión de anteojos que organizamos junto a los equipos de Desarrollo Social, Salud y Educación. Luego de la atención oftalmológica, en los casos necesarios los lentes son gestionados por la Fundación”, explicó el jefe comunal.

Esta entrega se suma a los pares tramitados previamente mediante por el programa Envión, en articulación con la unidad del Hospital Vecinal Emilio Burgwardt.

¿Quiénes formaron parte?

Las Secretarías de Desarrollo Social, Salud y Educación articularon la jornada. Por tal motivo, dijeron presente la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; la coordinadora Gral. de Inclusión y Educación Popular, Alejandra Vilallba, y el delegado Municipal de Malvinas Argentinas, Osvaldo Lucey, entre otras autoridades.