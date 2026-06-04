Indagarán a la exesposa del médico que fue preso por falsa denuncia de abuso contra su hijo

El obstetra y vecino de Adrogué, Pablo Ghisoni, fue absuelto tras un extenso proceso judicial donde la presunta víctima negó los hechos. Los detalles.

La Justicia de Lomas de Zamora citó a indagatoria a Andrea Karina Vázquez por el presunto delito de falso testimonio agravado en perjuicio de su exmarido, el obstetra Pablo Ghisoni. El browniano fue absuelto de las acusaciones de abuso sexual que lo mantuvieron detenido durante tres años.

¿Qué pasó?

El fiscal Eusebio Daniel Vaqueiro fijó una audiencia para el 16 de junio en los tribunales lomenses. La investigación se inició a partir de una denuncia impulsada por el fiscal de Cámara Jorge Ariel Bettini y posteriormente continuada por Vaqueiro.

Fuentes judiciales señalaron que la indagatoria responde a la existencia de elementos que, a criterio de los investigadores, justifican avanzar con el caso. Además, indicaron que la instancia es un paso procesal necesario antes de definir posibles medidas posteriores.

Desde la Fiscalía General explicaron que la decisión de actuar de oficio se debió a las pruebas reunidas durante el expediente, en el análisis efectuado durante el debate oral y en las conclusiones reflejadas en la sentencia que absolvió a Ghisoni, vecino de Adrogué.

La causa

Esta adquiere relevancia por los antecedentes del caso. El obstetra había sido denunciado en 2016 por presuntos abusos contra dos de sus hijos. Por esas acusaciones atravesó un extenso proceso judicial y estuvo tres años procesado, los cuales cumplió en una clínica psiquiátrica y en su domicilio.

Todo cambió en marzo, cuando quedó firme su absolución. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó un recurso presentado por Vázquez para revertir aquella decisión. Así, quedó ratificado el fallo dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3.

En diálogo con Clarín, Ghisoni expresó que recibió la noticia de la citación a indagatoria como un avance. “Al fin algo de justicia”, afirmó. El médico destacó la actuación de la fiscalía y señaló que la iniciativa no surgió de una denuncia personal presentada por él.

En tanto, señaló que no impulsó acciones judiciales contra su exesposa debido al desgaste acumulado durante una década de conflicto judicial. “El daño me arrasó, no me quedan fuerzas ni ganas para seguir lidiando con citaciones abogados y finales inciertos”, agregó.