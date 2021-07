Inició una colecta de botines para que todos los chicos puedan jugar

Compartir en:

sábado 24 de julio del 2021

Se trata de Damián Reynoso, entrenador y coordinador de fútbol en Independiente de Almirante Brown. "El objetivo es que puedan seguir desarrollando la actividad", explicó a De Brown. Conocé cómo ayudar.

El fútbol, al igual que todos los deportes, se vuelve clave para el crecimiento de muchos chicos. Sin embargo, parte de ellos no cuentan con los mismos recursos para llevar adelante esta disciplina y pelear por el gran sueño de triunfar con la pelota en la Primera División de algún equipo.

Ante esto Damián Reynoso, el coordinador de las inferiores de Independiente de Almirante Brown y entrenador en Dock Sud y Nueva Chicago decidió poner manos en acción. ¿Qué hizo? Comenzó una colecta de botines para ayudar a quienes los necesiten.

"Estoy en pleno contacto con ellos y veo la gran cantidad de niños o adolescentes que van a entrenar con botines rotos o zapatillas porque no tienen los recursos para comprarse un par. Uno estuvo de ese lado y hay que tener empatía porque somos formadores", explicó en diálogo con www.deBrown.com.ar.

¿Cómo ayudar?

Si bien Reynoso trabaja para tres instituciones, la campaña está dirigida a cualquier jugador que lo necesite, aunque no forme parte de los clubes en los que se desempeña. El calzado deberá estar en condiciones para ser utilizado o para reparar. Quienes deseen ayudar podrán enviar un WhatsApp al 1126428068 para coordinar la entrega ya sea por el domicilio o en punto de encuentro.

"No aceptamos que tengan el cuero roto o podrido. Si tiene arreglo nosotros nos encargamos, no tenemos problema. Apostamos a la gente que tenga un par de más o algún chico que ya no los utilice. El objetivo es que puedan seguir desarrollando la actividad", sostuvo.