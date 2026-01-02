Ya se conocieron los nuevos párrocos de Almirante Brown: ¿Cuándo asumirán?

Las parroquias Inmaculada Concepción y San Cayetano de Burzaco y Nuestra Señora de Luján de Claypole serán las que reporten modificaciones. Los detalles.

El Obispado de Lomas de Zamora dio a conocer las fechas de inicio de funciones de los nuevos párrocos y administradores parroquiales. Entre los anunciados, tres corresponden a iglesias de Almirante Brown.

¿Cuándo será?

Para colaborar con la organización, cada toma de posesión se realizará en un día y horario distinto. El primer funcionario religioso en asumir será, el 31 de enero, el párroco Nuestra Señora de Luján (Claypole). Su nombre no ha sido revelado por el momento.

Más tarde, le seguirá el presbítero José María Duarte, quien reemplazará al presbítero Eduardo Brusa. Tomará su nuevo rol el sábado 21 de febrero, a partir de las 18 hs, en San Cayetano de Burzaco. Hasta su designación, el Duarte era el párroco de La Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, en Carlos Spegazzini.

El domingo 22 de febrero, en tanto, el presbítero Diego Barboza, quien estaba al frente de Nuestra Señora de Lourdes, en Monte Grande, empezará a cumplir funciones en la Inmaculada Concepción de Burzaco. A raíz de esto, el presbítero Mouriño dejará esta comunidad para ir a El Buen Pastor, en Banfield.

A tener en cuenta

Los cambios también ocurrirán en otras parroquias de la Región. El cronograma será:

31/01: inicio de ministerio del nuevo párroco de Nuestra Señora de Luján (Claypole)

inicio de ministerio del nuevo párroco de Nuestra Señora de Luján (Claypole) 22/2, a las 19 hs: Pbro. Raúl Diaz, administrador parroquial de La Natividad de Nuestro Señor Jesucristo (Carlos Spegazzini)

Pbro. Raúl Diaz, administrador parroquial de La Natividad de Nuestro Señor Jesucristo (Carlos Spegazzini) 28/2, a las 18:30 hs: Pbro. Eduardo Brusa, administrador parroquial de Nuestra Señora de Lourdes (Monte Grande)

Pbro. Eduardo Brusa, administrador parroquial de Nuestra Señora de Lourdes (Monte Grande) 1/3, a las 10.30 hs: Pbro. Gabriel Musachiodi, administrador parroquial de Nuestra Señora de Fátima y San José Moscati (Banfield)

Pbro. Gabriel Musachiodi, administrador parroquial de Nuestra Señora de Fátima y San José Moscati (Banfield) 1/3, a las 11 hs: Pbro. Osvaldo Mouriño, párroco de El Buen Pastor (Banfield)

Pbro. Osvaldo Mouriño, párroco de El Buen Pastor (Banfield) 1/3, a las 19 hs: Pbro. Lucas Díaz, administrador parroquial de Cristo Rey (Tristán Suárez)