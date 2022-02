La joya del rugby browniano formará parte de Jaguares XV

Compartir en:

sábado 5 de febrero del 2022

Se trata de Iñaki Delguy, quien viene de realizar una gran temporada con Pucará. Es el hermano menor de Bautista, fullback de Los Pumas.

Imágenes: Josefina Colacelli

La aparición de Iñaki Delguy en la Primera de Pucará fue una de las mayores revelaciones del deporte local en 2021. Es que el back de apenas 20 años, rápidamente se acomodó al juego de sus nuevos compañeros y no tardó en demostrar el talento que venía teniendo en la Intermedia y terminó convirtiéndose en una pieza clave del equipo gracias a su estupendo nivel. Tanto fue así que culminó como el tryman del plantel con ocho conquistas en 11 duelos.

Como consecuencia de su destacado torneo, llamó la atención del Head Coach Ignacio Fernández Lobbe, quien decidió convocarlo para la pretemporada de Jaguares XV. La franquicia argentina, con pocos años de historia pero que sirve como trampolín a la Selección Argentina, se entrenará a partir del lunes 7 de febrero en la "Casa Pumas" con el objetivo de retener el título conseguido en la última Superliga Americana.

El equipo "Naranja" llega de un 2021 excepcional tras consagrarse campeón del certamen continental de manera invicta y superando a Peñarol 36-28 en el último partido. Debutará el 6 de marzo ante Cafeteros Pro de Colombia y continuará su camino el 12 frente a Olimpia, el 18 con Peñarol, el 23 con Selkman y cerrará la primera etapa con Cobras. Todos los lunes tendrán a Buenos Aires como sede. La segunda ronda y la final se disputarán en Uruguay.

"No me la esperaba, pero lo busqué y era uno de mis principales objetivos para el arranque de este año. Cuando me enteré me puse muy contento y estoy con muchísimas ganas de arrancar y aprovechar esta oportunidad. El foco está puesto en poder ganarme el puesto en el plantel de Jaguares para poder competir. Lo tomo como un lindo desafío", reconoció en diálogo con www.deBrown.com.ar.

El menor de la dinastía

Iñaki se transformó en el tercer Delguy en debutar en Pucará en los últimos años. Antes ya lo habían hecho sus hermanos Juan y Bautista. Este último milita en Europa defendiendo la camiseta del USA Perpignan en el TOP 14, élite del deporte francés. Además, es un apellido fijo en las listas de Los Pumas.