Longchamps: robaron una moto y quedaron grabados

miércoles 22 de julio del 2020

El vehículo pertenece a un joven que realiza delivery en el barrio. Mirá el video.

Pese al aislamiento obligatorio, los hechos de inseguridad continúan siendo moneda corriente en el Conurbano, sobre todo el robo de vehículos. En Longchamps, dos jóvenes se llevaron una moto que se encontraba estacionada.

El hecho

El rodado pertenece a un joven que trabaja como delivery. Lo había dejado el lunes en la puerta de la casa de su novia, ubicada sobre la calle Castillo, en el barrio Municipal. Los delincuentes aprovecharon que era de madrugada para atacar.

“Estaba con el travolante puesto hacia la derecha y apoyada sobre la pared, cosa de que si la querían mover, iba a chocar contra esta. Le agregué la linga”, detalló Andrés, la víctima, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Sin embargo, eso no detuvo a los ladrones. Estos quedaron grabados en las cámaras de seguridad. Allí se puede apreciar como, tapando parte sus rostros con el barbijo, logran trasladar el rodado hacía la calle y huir velozmente.

“No me molesta por la moto en sí porque la tengo asegurada y tarde o temprano voy a poder volver a comprarla, pero como hago delivery y vivo al día, me parte al medio. El lunes no pude trabajar”, contó.

Afortunadamente, un amigo tuvo compasión sobre su situación y le prestó una moto. Ya pudo volver a realizar su labor diaria. “Estoy agradecido de que no me pasó nada”, resaltó.

Coronavirus en las calles

Andrés es repartidor hace cinco años. En medio de la pandemia, paso a convertirse en un empleado esencial. Confesó que no teme contagiarse el virus ya que toma los recaudos necesarios para prevenir la enfermedad.

“Tenemos la suerte de que podemos trabajar, pero la realidad es que bajó muchísimo la demanda, no trabajo ni la mitad de lo que lo hacía antes. Se notó mucho el cambio. Hubo días que no pude cobrar, otro en los no llegué a juntar la planta que tenía que juntar o lo hice rozando”, contó.