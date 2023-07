Manifestación en el Meléndez: reclaman una solución ante el riesgo de derrumbe

Los profesionales de la salud advirtieron que por su seguridad no pueden trabajar en un lugar así. “El sector viejo se inunda cuando llueve y no andan los rayos por eso. En el último diluvio, se cayó el techo del laboratorio. En la sala de clínica se hundió el piso", detallaron.

Trabajadores del hospital provincial Lucio Meléndez realizaron este martes, 4 de julio, una manifestación para reclamar una solución definitiva y urgente por el riesgo de derrumbe en un sector de la institución de Adrogué. En esta línea, solicitaron garantizar la seguridad tanto para ellos como para los pacientes.

¿Cómo fue?

Pasadas las 9 hs, el hall central del nosocomio browniano se volvió un punto de encuentro. Allí, los profesionales de la salud se concentraron y, posteriormente, caminaron por la avenida Espora hacia el Municipio. Durante la protesta pacífica, exhibieron carteles e invitaron al diálogo.

“A simple vista queda claro el deterioro que tiene el Meléndez tanto en la parte nueva como en la vieja. Hace muchos años viene este reclamo, con promesas en el medio. Aparecen algunas soluciones temporales, pero ninguna a largo plazo”, afirmó una trabajadora social del hospital a www.deBrown.com.ar.

En esa línea, señaló que esto repercute en el normal funcionamiento debido a que “no se dan turnos, la guardia es sólo código rojo y no se cuenta con quirófano”. “Estamos los profesionales asistiendo y no pudiendo acompañar a la población ante estas deficiencias”, enfatizó.

Por otro lado, el personal de pediatría detalló que se trata de un inmueble "de más de 100 años y la caída de una parte puede afectar al resto de la edificación”. “El sector viejo se inunda cuando llueve y no andan los rayos por eso. En el último diluvio, se cayó el techo del laboratorio. En la sala de clínica se hundió el piso. No podemos trabajar en un lugar con peligro de derrumbe por nuestra seguridad y la de los pacientes”, aseguraron a este medio.

Asimismo, los trabajadores dejaron en claro que el Lucio Meléndez es un hospital que recibe a personas de distintos puntos del distrito y de la Región. Como consecuencia, advirtieron que estas personas deben ahora recorrer “grandes distancias para atenderse en otro lugar”.

¿Qué pasó?

A raíz de un relevamiento ocular realizado por el Ministerio de Salud de la Provincia, se constató peligro de derrumbe en ciertas áreas del nosocomio. Los sectores afectados eran justamente los que habían entrado en obra y quedaron inconclusas en 2017, habían detallado desde el Gobierno bonaerense.

En este marco, el pasado 13 de junio debieron evacuar parte del establecimiento. Es que se advirtieron grietas, rajaduras, fisuras reparadas, losas con humedad, filtraciones en cielorraso, descascaramientos y acumulación de agua en la terraza.

También el informe señaló que el tanque posee corrosión y desprendimiento del recubrimiento de hormigón. En esta línea, el informe finalizó que por "el grado de afectación de índole grave, con posibilidades de derrumbe se concluye que es preciso realizar la evacuación del edificio bloque quirúrgico y terapia, sectores: planta baja, primer piso, y segundo piso".