Marcharon por Noelia en Adrogué: exigieron perpetua para su femicida

Se congregaron sus seres queridos, amigos y vecinos. “Por lo que sabemos, la lastimó mucho. Lo hizo con saña, con enojo, con furia”, afirmó Giuliana, una de sus amigas íntimas, a De Brown.

Al cumplirse un mes del femicidio de Noelia Torres, realizaron una marcha del silencio en la puerta del Colegio Nacional de Adrogué, institución dónde estudió. La convocatoria fue un grito de justicia y la reafirmación de la máxima condena para su vecino César Ezequiel Florentín, único detenido por el crimen.

¿Cómo fue?

La jornada se realizó este martes, 8 de abril, pasadas las 18 hs, en el cruce de avenida Espora y Esteban Adrogué. Allí, se congregaron un gran número de seres queridos y vecinos de la víctima de 34 años.

En un clima de profunda tristeza, el ingreso del emblemático establecimiento se llenó de carteles recordándola. Los abrazos y las lágrimas fueron una postal que se repitió una y otra vez. Pese a ello, Giuliana y Paula, dos de sus mejores amigas, la honraron tomando el micrófono y narrando cómo fue el trágico día de su muerte y resaltando quién fue Noelia.

“Su caso tocó también a mucha gente que quizás no la conocía. Es que el femicida entró a su casa cuando ella estaba durmiendo, un lugar donde uno piensa que está tranquilo, bien, seguro. Fue a hacerle daño, a lastimarla, por lo que sabemos la lastimó mucho, lo hizo con saña, con enojo, con furia”, aseguró Giuliana en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Y agregó: “No es normal que uno este descansando y te despiertes con una persona encima. Eso, la manera en la que fue, movilizó mucho. Ahora, Noelia no está más con nosotros porque él dijo yo no quiero que viva más”.

Perpetua

La browniana reafirmó que esperan que Florentín sea castigado con la condena máxima. “No queremos atenuantes o que después digan que está loco. Tiene que pagar”, afirmó a este medio.

Asimismo, reflexionó: “Él tiene 20 años, saldría a los 55 y puede formar una familia, estudiar, trabajar. Va a poder ver el sol, algo tan simple que Noe no va a poder hacer más”.

Mientras el fiscal José Luis Juárez solicitó la prisión preventiva del único acusado, sus seres queridos aún aguardan los últimos resultados de la autopsia. Asimismo, esperan que no se modifique la caratula y la causa siga encauzada como “femicidio”. “Hasta el momento, él no declaró, su abogado tampoco”, detallaron.

En medio, el duelo

El hecho ocurrió el 8 de marzo, justo en el Día Internacional de la Mujer. Ocurrió en el propio departamento de la víctima, ubicado en Alsina 1100, en Burzaco. El cuerpo presentaba heridas de arma blanca en el rostro, en ambas manos y en el muslo izquierdo. La autopsia luego reveló que recibió 15 puñaladas.

“Yo estaba de vacaciones en Brasil cuando empiezo a ver el WhatsApp del baby shower que las chicas tenían ese día. Ahí, Pauli puso que estaba preocupada porque Noe no contestaba. Ya había ido a la casa, le gritó por el balcón y tampoco respondió. Automáticamente le digo que fuera de mi mamá, busque las llaves de mi casa y vaya, porque yo tenía un juego de ella”, recordó.

Sin embargo, al llegar a su departamento se encontraron que las llaves estaban puestas. Eso quería decir que su amiga estaba dentro. En ese instante, todas las alarmas se encendieron. “Yo tuve que decir: 'el duelo lo dejo a un costado, necesito marchar, movilizarme, asesorarme'. Siempre digo que lo voy a terminar haciendo cuando el responsable tenga cadena perpetua. Pasó un mes y no tuvimos tiempo de llorarla todavía”, admitió.