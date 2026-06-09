Tragedia en las vías: un hombre murió al ser atropellado por el tren en Adrogué

Se desplegó un operativo de emergencia en la zona. La información aquí.

Un trágico hecho se registró este lunes, 8 de junio, en Adrogué. Según informaron fuentes oficiales a www.deBrown.com.ar, un hombre murió tras ser arrollado por una formación ferroviaria que se dirigía a Mar del Plata.

¿Qué pasó?

Todo sucedió cerca de las 17.40 hs, a la altura del paso peatonal de la calle Jorge. Según informaron, la víctima, un hombre mayor de edad, falleció en el lugar. Hasta el momento, las causas se encuentran en proceso de investigación.

Tras el suceso, se desplegó un operativo de emergencia en la zona. Intervino Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, personal policial y equipos de emergencia.

Ante ello, se interrumpió parcialmente la circulación de los trenes ramal Alejandro Korn. Los servicios permanecieron reducidos entre Plaza Constitución y Temperley. Esta situación generó demoras y complicaciones para los pasajeros en un horario de alta circulación.