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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2717
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SOCIEDAD
lunes 8 de junio de 2026

Dan yoga, entrenamiento y alimentación saludable para adultos mayores en Brown


Las actividades son gratuitas, se realizan en parques del distrito y no requieren inscripción previa. Conocé cuál es la oferta.  

Con el foco en mejorar su bienestar físico y emocional, Almirante Brown puso en marcha una amplia agenda de actividades deportivas y recreativas. Todas son gratuitas y están dirigidos a adultos mayores y a la comunidad en general. Se llevan adelante en parques y paseos públicos.

¿Cuáles son?

Para adultos mayores:

  • Actividad física y recreación: todos los martes a las 15.30 hs en el Polideportivo ubicado en las inmediaciones de la estación de Rafael Calzada, en el espacio contiguo a la Delegación.
  • Entrenamiento funcional: los miércoles a las 10 hs, en la plaza “El Gaucho”, ubicada en El Chiripa, esquina Martín Fierro, en Burzaco.
  • Yoga: los miércoles a las 15 hs en el parque de la Quinta Rocca de Burzaco (Av. Espora y Blas Parera).
  • Actividad física integral: todos los jueves a las 15 hs en el parque Don Orione, ubicado en Eva Perón 1948, San Francisco de Asís.
  • Actividad física y alimentación saludable: los viernes a las 9.30 hs en la plaza “Puerto Argentino” de Malvinas Argentinas (Pedro Echagüe N°299).

 

Para el público en general:

  • Actividad Física “Pista de Salud”: los martes de 14 a 16 hs, miércoles de 14 a 18 y viernes de 15 a 20, en el parque saludable Ramón Carrillo, situado en la intersección de Erezcano y Centenario de Mayo, en el límite de Rafael Calzada, Burzaco y Adrogué.

 

Las propuestas

No requieren inscripción previa. Allí, los vecinos podrán ejercitarse y disfrutar al aire libre de momentos de esparcimiento y ocio que les permitirán relajarse y mejorar su bienestar.

Son organizadas por la Comuna browniana, a través del Instituto Municipal del Deporte y la Secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos.

“El Municipio sigue fomentando las acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. En este caso, pensando especialmente en la recreación y bienestar de nuestros adultos mayores”, destacó Mariano Cascallares.

 

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