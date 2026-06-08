Dan yoga, entrenamiento y alimentación saludable para adultos mayores en Brown

Las actividades son gratuitas, se realizan en parques del distrito y no requieren inscripción previa. Conocé cuál es la oferta.

Con el foco en mejorar su bienestar físico y emocional, Almirante Brown puso en marcha una amplia agenda de actividades deportivas y recreativas. Todas son gratuitas y están dirigidos a adultos mayores y a la comunidad en general. Se llevan adelante en parques y paseos públicos.

¿Cuáles son?

Para adultos mayores:

Actividad física y recreación : todos los martes a las 15.30 hs en el Polideportivo ubicado en las inmediaciones de la estación de Rafael Calzada , en el espacio contiguo a la Delegación .

: todos los en el ubicado en las inmediaciones de la , en el a la . Entrenamiento funcional: los miércoles a las 10 hs , en la plaza “El Gaucho”, ubicada en El Chiripa, esquina Martín Fierro, en Burzaco .

los , en la ubicada en El . Yoga : los miércoles a las 15 hs en el parque de la Quinta Rocca de Burzaco (Av. Espora y Blas Parera).

: los en el Actividad física integral : todos los jueves a las 15 hs en el parque Don Orione, ubicado en Eva Perón 1948, San Francisco de Asís .

: todos los en el ubicado en . Actividad física y alimentación saludable: los viernes a las 9.30 hs en la plaza “Puerto Argentino” de Malvinas Argentinas (Pedro Echagüe N°299).

Para el público en general:

Actividad Física “Pista de Salud”: los martes de 14 a 16 hs, miércoles de 14 a 18 y viernes de 15 a 20, en el parque saludable Ramón Carrillo, situado en la intersección de Erezcano y Centenario de Mayo, en el límite de Rafael Calzada, Burzaco y Adrogué.

Las propuestas

No requieren inscripción previa. Allí, los vecinos podrán ejercitarse y disfrutar al aire libre de momentos de esparcimiento y ocio que les permitirán relajarse y mejorar su bienestar.

Son organizadas por la Comuna browniana, a través del Instituto Municipal del Deporte y la Secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos.

“El Municipio sigue fomentando las acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. En este caso, pensando especialmente en la recreación y bienestar de nuestros adultos mayores”, destacó Mariano Cascallares.