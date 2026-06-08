Dan yoga, entrenamiento y alimentación saludable para adultos mayores en Brown

Las actividades son gratuitas, se realizan en parques del distrito y no requieren inscripción previa. Conocé cuál es la oferta.
Con el foco en mejorar su bienestar físico y emocional, Almirante Brown puso en marcha una amplia agenda de actividades deportivas y recreativas. Todas son gratuitas y están dirigidos a adultos mayores y a la comunidad en general. Se llevan adelante en parques y paseos públicos.
Para adultos mayores:
Para el público en general:
No requieren inscripción previa. Allí, los vecinos podrán ejercitarse y disfrutar al aire libre de momentos de esparcimiento y ocio que les permitirán relajarse y mejorar su bienestar.
Son organizadas por la Comuna browniana, a través del Instituto Municipal del Deporte y la Secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos.
“El Municipio sigue fomentando las acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. En este caso, pensando especialmente en la recreación y bienestar de nuestros adultos mayores”, destacó Mariano Cascallares.
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— Noticias De Brown (@debrownweb) June 7, 2026