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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2714
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SOCIEDAD
viernes 5 de junio de 2026

Feroz incendio de un auto en San José


Fue en la esquina de Amenedo y Santa Ana. Los detalles.

Imágenes: Bomberos Voluntarios de Almirante Brown

Momentos de gran tensión se vivieron en las últimas horas en San José. Se debió al incendio de un auto en plena vía pública. Hasta el momento, las causas aún no fueron informadas.

 

 ¿Qué pasó?

El hecho se registró este jueves, 4 de junio. Tuvo como escenario la intersección de las calles Amenedo y Santa Ana, una zona de alta circulación vehicular. Esto generó preocupación entre los vecinos que advirtieron la presencia de humo y llamas. 

En el lugar, Bomberos Voluntarios de Almirante Brown desplegaron un operativo para controlar y extinguir el fuego. Tras varios minutos de trabajo, los oficiales lograron sofocar el incendio y evitar su propagación.

 

 

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