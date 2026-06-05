Feroz incendio de un auto en San José

Fue en la esquina de Amenedo y Santa Ana. Los detalles.

Momentos de gran tensión se vivieron en las últimas horas en San José. Se debió al incendio de un auto en plena vía pública. Hasta el momento, las causas aún no fueron informadas.

¿Qué pasó?

El hecho se registró este jueves, 4 de junio. Tuvo como escenario la intersección de las calles Amenedo y Santa Ana, una zona de alta circulación vehicular. Esto generó preocupación entre los vecinos que advirtieron la presencia de humo y llamas.

En el lugar, Bomberos Voluntarios de Almirante Brown desplegaron un operativo para controlar y extinguir el fuego. Tras varios minutos de trabajo, los oficiales lograron sofocar el incendio y evitar su propagación.