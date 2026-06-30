Paro docente: este martes no habrá clases en gran parte de las escuelas bonaerenses

La medida de fuerza durará 24 horas. Los gremios reclaman una recomposición salarial y respuestas a problemas de seguridad y condiciones laborales. Conocé más.

Las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires se verán afectadas por un paro docente de 24 horas convocado por cuatro de los cinco gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). La medida se llevará adelante este martes, 30 de junio, y tendrá impacto en el normal dictado de clases.

La decisión

Fue adoptada por la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), SUTEBA y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA). La quinta organización que forma parte del FUDB resolvió no adherirse.

Entre los principales reclamos, los sindicatos exigen una nueva convocatoria a la negociación paritaria para discutir una actualización salarial. Según expresaron, la pérdida del poder adquisitivo afecta de manera directa a los trabajadores de la educación y requiere una respuesta urgente.

Otro de los planteos está relacionado con la seguridad en los establecimientos. Los gremios advirtieron sobre el incremento de los hechos de violencia contra docentes y solicitaron la realización de jornadas institucionales para abordar la problemática. Además, de la aplicación de la legislación vigente frente a delitos y contravenciones que ocurran dentro de las escuelas.

Las organizaciones también cuestionaron la sobrecarga de tareas que enfrentan y solicitaron que se garantice la desconexión una vez finalizada la jornada laboral. En ese marco, pidieron avanzar con modificaciones al Régimen Académico al considerar que el aumento de la carga horaria no debe seguir naturalizándose.

Por último, advirtieron que las modificaciones que, según afirmaron, buscan introducirse en el régimen previsional tendrían efectos sobre el Instituto de Previsión Social (IPS) y los derechos jubilatorios de los docentes. Al mismo tiempo, solicitaron que el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) garantice una atención adecuada para el sector.