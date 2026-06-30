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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2738
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POLÍTICA
martes 30 de junio de 2026

Compactaron 900 motos y autos abandonados o secuestrados en operativos viales de Brown


La jefa de Gabinete local, Paula Eichel, supervisó la actividad que se llevó adelante en Ministro Rivadavia.  Toda la información.

Almirante Brown realizó la compactación de 900 motos y autos secuestrados en distintos operativos viales. Se sumaron vehículos abandonados o siniestrados en la vía pública. Se buscó con ello fortalecer la seguridad, recuperar espacios y generar un importante beneficio ambiental.

¿Cómo fue?

La actividad se desarrolló en el predio ubicado en la intersección de Ghiraldo y 25 de Mayo, en Ministro Rivadavia. La jefa de Gabinete local, Paula Eichel, recorrió las tareas que se llevaron adelante.

Los rodados compactados provienen principalmente de secuestros realizados en operativos de control vial en el distrito. También de autos abandonados que debido a su estado de deterioro y la imposibilidad de identificar a sus titulares son considerados chatarra.

En este sentido, el procedimiento se realiza conforme a la normativa vigente. Transcurridos seis meses desde la retención, se inicia el proceso de notificación al domicilio registral de su titular y se publican los datos en el Boletín Oficial y en un medio local. De este modo, se otorga al propietario el plazo previsto para ejercer su derecho de reclamo o recuperación antes de proceder a la compactación.

"Esta es una política pública que mejora la seguridad, libera los espacios públicos y mejora nuestro ambiente", destacó Eichel durante la recorrida, quien agregó que a cada moto o vehículo "se lo descontamina y posteriormente compacta".

Por su parte Mariano Cascallares añadió: "Esta iniciativa permite descongestionar los frentes de numerosas dependencias policiales y otros espacios donde permanecen depositados los rodados retenidos, mejorando el orden urbano y contribuyendo al cuidado del ambiente mediante su disposición final".

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