Por sorteo, dos veteranos brownianos podrán volver a las Islas Malvinas

Los interesados tendrán tiempo de anotarse hasta hoy para formar parte. ¿Cómo hacerlo?

En el marco del programa “Brown en Malvinas”, dos excombatientes podrán volver este año a las Islas. En esa línea, Almirante Brown abrió la inscripción para participar de los viajes destinados a veteranos de guerra que residan en el distrito.

¿Cómo es?

Los héroes nacionales que deseen retornar al archipiélago podrán anotarse para formar parte del sorteo. El mismo se llevará adelante este martes, 17 de marzo, en la Casa Municipal de la Cultura y adjudicará dos pasajes.

La inscripción será hasta hoy a las 14 hs. Podrán hacerla en la sede del Centro de Excombatientes “Puerto Argentino” (Colombres 1710) o en la Dirección de Derechos Humanos (Esteban Adrogué 1224), ambos en Adrogué. También, vía WhatsApp al 11-2289-1690.

Según indicaron desde la Comuna, los requisitos son:

Tener domicilio en Almirante Brown

en Almirante Brown No haber vuelto a Malvinas después de 1982

a Malvinas después de 1982 Contar con pasaporte actualizado

El viaje se llevará a cabo en abril y, en esta oportunidad, irán dos excombatientes. El Municipio cubrirá los traslados aéreos, el alojamiento y las comidas. La selección se hará mediante sorteo, garantizando igualdad de oportunidades entre los inscriptos.

“En el marco del firme compromiso con la gesta de Malvinas, desde Almirante Brown seguimos reafirmando la soberanía nacional y rindiendo homenaje a nuestros héroes, posibilitando que puedan volver a las islas”, sostuvo Mariano Cascallares.

Sobre la propuesta

Desde la puesta en marcha del programa en 2017, ya se concretaron siete viajes en los que excombatientes locales cumplieron el sueño de pisar una vez más el territorio. En la última iniciativa que se llevó adelante, los seleccionados fueron Carlos Alberto Barrionuevo y Julio César Carrizo.