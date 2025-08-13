Presentaron la lista de Fuerza Patria de Almirante Brown

El acto lo encabezaron el intendente Mariano Cascallares, la vicegobernadora Verónica Magario y la primera candidata a concejal del oficialismo local, Paula Eichel. ¿Cómo fue?

Durante un acto en Rafael Calzada, la lista Fuerza Patria de Almirante Brown presentó su lista de candidatos a concejales y consejeros escolares. Lo hizo de cara a la elección del 7 de septiembre.

¿Cómo fue?

Se desarrolló este martes, 12 de agosto, en el Club Calzada. Estuvo encabezado por el intendente y candidato a diputado provincial, Mariano Cascallares y la vicegobernadora y primera postulante a legisladora por la Tercera Sección, Verónica Magario.

“Este es un Gobierno Nacional que ni siquiera realiza las transferencias de fondos que le corresponde a la Provincia y que en Almirante Brown dejó 37 obras nacionales abandonadas sin terminar”, afirmó el jefe comunal.

En tanto, precisó que esas construcciones las está finalizando el Municipio junto con el Gobierno bonaerense. Por ello, pidió “llenar las urnas de votos para ponerle freno a dicha realidad y darle a Axel Kicillof las herramientas que necesita para seguir gobernando”.

Por último, el intendente enfatizó: “Caminemos los 130 barrios de las doce localidades brownianas. Hablemos con cada vecino, porque somos la fuerza transformadora del Peronismo”.

“Estamos ante dos modelos antagónicos: el de Milei, que ajusta y abandona a la gente, que destruye nuestro sistema productivo y la soberanía del país; y el de la Provincia, que acompaña e invierte en los municipios, que cuida a sus vecinos, al trabajo y a la industria”, reforzó Magario.

La lista de concejales del oficialismo local está encabezada por la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel. En este sentido, al cierre, la funcionaria convocó a “redoblar los esfuerzos” para que los brownianos sepan “que tienen que ir a votar el 7 de septiembre”. “Debemos ponerle un freno a esta políticas públicas de recorte y ajuste que tan mal le hacen a nuestra gente”, sentenció.

Los candidatos

Tras Eichel, la siguen en la nómina Leandro Battafarano, Micaela Ortíz, Martín Borsetti, Natalia Charles Mangeon, Sergio Pianciola, Cecilia Fodor, Humberto Morelli, Liliana Sandoval, José Luis Ritiro, Florencia Vanoli y Walter Marín.

Mientras que los candidatos a concejales suplentes son Regina Stacco, Hernán Alfonzo, Laura Suárez, Horacio Andreu, Liliana Bogado, Gabriel Delgado y María Gimena Gallardo.

Por otro lado, los postulantes a consejeros escolares titulares son: Leonardo Herrera, Iris Balmaceda, Sebastián Ozón, Victoria Lemos y Emanuel Saavedra. La lista de los suplentes está integrada por Mabel Klehb, Carlos Tuya, Bianca Basualdo, Hernán Villanova y Lucila Mascareño.

¿Quiénes estuvieron?

Dijeron presentes en el acto el actual secretario del gobierno y ex intendente, Juan José Fabiani; el presidente del Concejo Deliberante local, Nicolás Jawtuschenko; representantes del Consejo Escolar, legisladores, funcionarios, delegados, integrantes del equipo municipal y de los doce subcomandos del Partido Justicialista de Almirante Brown, entre otros.