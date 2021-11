No pudo viajar a EE.UU., compitió virtualmente y salió subcampeona mundial

Compartir en:

sábado 27 de noviembre del 2021

Se trata de Paloma Vincent Seeger de la escuela de danzas Noemi Molinari de Longchamps. Toda la información.

Pese a no haber podido viajar a Estados Unidos por la pandemia de Coronavirus y la falta de apoyo económico -un escenario constante en el deporte amateur en nuestro país-, la bailarina local Paloma Vincent Seeger, deslumbró a los jurados del All Dance Word y se subió al podio.

La adolescente entrena en la "Escuela de Danzas Noemi Molinari" de Longchamps. Participó del evento que se llevó a cabo en Orlando. Es que contó con la opción de que quienes no pudieran presentarse lo hicieran de manera virtual. Así, la deportista y su coach Tamara Carballa realizaron la rutina en la Casa de la Cultura de Almirante Brown y se adueñaron del subcampeonato.

¿Cómo le fue?

Vio acción en la categoría Jazz Contemporáneo Subdivisión jóvenes de 14 a 17 años. Su talento, que ya viene demostrando hace varias temporadas a nivel nacional, la coronó como la segunda mejor del mundo. El primer puesto también quedó en manos "Albicelestes", mientras que Canadá completó el TOP 3.

En el certamen estuvieron presentes 14 participantes del mismo grupo de Paloma, lo que hicieron un total de 1219 bailarinas de más de 30 países. Fue así como Paloma dejó en el camino a sus pares de Honduras, Guatemala, Perú, México, Chile, Puerto Rico, España, Canadá y Portugal.

"Fue un alivio saber que gracias a lo online no nos íbamos a quedar sin competir. Siempre tuvimos en claro que el viaje iba a estar difícil porque no tenemos un nivel económico para costearlo. Para la danza es muy complicado contar con presupuesto para enviar una delegación argentina, cuesta mucho y generalmente no sucede", explicó su coach Tamara Carballa en diálogo con www.deBrown.com.ar.

El camino a la gloria

Comenzaron con los trabajos en febrero de 2021 con las instancias nacionales. Más tarde culminó tercera a nivel sudamericano y con la clasificación asegurada se enfocaron en la cita internacional. Finalmente, todo el esfuerzo tuvo sus frutos.

"Durante la primera parte del proceso fueron muchos ensayos por semana. Cuando la coreografía estuvo aprendida, ensayada y lista para ser mostrada, los reducimos a dos veces por semana a rajatabla para seguir puliendo detalles. Paloma entrena 5 veces por semana en nuestra escuela", sostuvo.

Lo que viene

Antes de que finalice el año, disputarán la final Latinoamericana del torneo Dance World Cup, con vistas a la gala Mundial en San Sebastián en 2022. Además, la próxima temporada aparecen en el calendario dos Mundiales de danza 2022/2023.