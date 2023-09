Rafael Calzada vibró al ritmo de Emilia Mernes

Se presentó por ayer, sábado 23, por el aniversario del distrito. Mirá el video.

Ante un Polideportivo de Rafael Calzada colmado, Emilia Mernes hizo vibrar a los vecinos con sus mejores canciones. Una de las artistas de música urbana del momento se presentó en el marco de los festejos por el aniversario 150 del distrito.

Allí, miles de brownianos disfrutaron de sus éxitos como "Intoxicao", "Como si no importara", "Esto recién empieza", "Rápido lento", “Cuatro veinte” y “En la Intimidad”, entre otros. En el lugar se colocaron cuatro pantallas gigantes para que todos puedan disfrutar del show con comodidad.

Por otra parte, no faltaron los looks similares a la oriunda de Entre Ríos. Sus fanáticos, desde pequeñas hasta familias completas, asistieron con banderas, buzos, brillos en la cara y todo el colorido que representa a los seguidores de la ex vocalista de Rombai.

