Realizarán una cena solidaria a beneficio de actividades de Navidad y Reyes

Es organizada por la ONG Compromiso Ciudadano de Burzaco. Será el viernes 19. ¿Cómo participar?

La ONG Compromiso Ciudadano, liderada por Mario Fuentes, cierra un 2025 cargado de mucho trabajo y proyectos. Lo hará con una cena solidaria de Navidad. Se llevará adelante el próximo viernes, 19 de diciembre.

¿Cómo participar?

El encuentro benéfico comenzará a las 21 hs. Se desarrollará en la sede de la entidad, ubicada en Alsina 343, a metros de la avenida Hipólito Yrigoyen, en Burzaco.

Los vecinos que quieran sumarse deberán abonar una entrada de $25.000 que incluirá cena y bebidas. Todo lo recaudado será destinado a la realización de una nueva Nochebuena solidaria. A través de ella, se repartirán juguetes y productos alusivos de la mesa navideña a instituciones comunitarias de Almirante Brown.

Aquellos que deseen participar de esta despedida de año podrán adquirir previamente su entrada por WhatsApp al 11 5044 2625.

Sobre la ONG

Promoviendo la solidaridad, la participación y la vocación de servicio, Compromiso Ciudadano lleva más de una década de trabajo constante en el distrito. La integra un grupo de profesionales de diferentes rubros y también voluntarios.

Durante todo el año, brinda clases de apoyo escolar, alfabetización y atención psicológica. También organiza movidas solidarias como colectas de juguetes, alimentos, útiles escolares y de ropa de invierno. Además, dicta cursos y talleres.

Sumado a ello, sigue adelante con la feria de emprendedoras "Creadoras" y las campañas de donación de sangre. Para conocer más sobre las propuesta de la ONG, podés seguirlos en sus redes sociales en IG: @compromiso_c y Facebook: /compromisociudadanobrown .